Jetour покажет два внедорожника серии G

Компания Jetour представит на Шанхайском автосалоне, который стартует 23 апреля, два новых внедорожника под названиями G700 и G900. Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 17 апреля.

Выход модели G700 на мировые рынки запланирован во второй половине 2025 года, на первом этапе продажи начнутся на Ближнем Востоке. Такой автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем 2.0 в сочетании с гибридной трансмиссией 2DHT. Система полного привода XWD автоматически адаптируется к различным типам дорожного покрытия благодаря наличию различных режимов движения, отметили в компании.

Jetour G900 имеет интегрированную лонжеронную раму композитной конструкции. Предусмотрены блокировки трех дифференциалов — переднего, заднего и межосевого. Подробности о сроках выхода модели на рынок не уточняются.

8 апреля сообщалось, что калининградский завод «Автотор» наладит производство кроссоверов Omoda C5 и Jetour T2, модели российской сборки уже прошли сертификацию и получили необходимые документы.

20 января Jetour объявила, что кроссовер T2 в новой флагманской версии Discovery будет стоить в России от 4,45 млн рублей без учета спецпредложений. Он среди прочего отличается тем, что вместе с двухлитровым 245-сильным турбодвигателем работает 8-ступенчатый «автомат» вместо «робота», как в других более доступных комплектациях.