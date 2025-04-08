Выпуск кроссоверов Omoda C5 и Jetour T2 могут наладить в России
Калининградский завод «Автотор» наладит производство кроссоверов Omoda C5 и Jetour T2, модели российской сборки уже прошли сертификацию и получили необходимые документы. Об этом 8 апреля сообщает портал «Китайские автомобили», который изучил базу Росстандарта.
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выдано на две компании, входящие в структуру «Автотор Холдинг». В документах на модель Omoda C5 дополнительно указана марка Onives: предполагается, что автомобиль российской сборки выйдет на рынок под отдельным брендом. Такую торговую марку зарегистрировали в РФ в августе 2024 года.
Отмечается, что, как ранее рассказывал независимый автоэксперт Олег Мосеев, калининградский завод не договорился о контрактной сборке с компанией Changan из-за длительного срока контракта. В то же время ОТТС на C5 и T2 выданы сроком на один год. Предполагается, что на данном этапе «Автотор» заинтересован в краткосрочных форматах сотрудничества.
В конце марта «Автотор» объявил, что завершил монтаж роботизированной линии сварки, позволяющей выпускать несколько моделей кузовов на одной платформе. Производительность линии достигает 80 тыс. кузовов в год. Не исключено, что новая линия конвейера предназначена в том числе для Omoda C5 и Jetour T2.
1 апреля сообщалось, что на «Автоторе» в пилотном режиме запустили сборку кроссоверов Kaiyi X7 с системой полного привода. Утверждается, что она разработана специально для российского рынка.