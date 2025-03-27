«Автотор» объявил о модернизации автомобильного завода в Калининграде

Калининградский завод «Автотор» завершил монтаж роботизированной линии сварки, позволяющей выпускать несколько моделей кузовов на одной платформе. На предприятии приступили к пуско-наладочным работам, в рамках которых сварен первый тестовый кузов. Об этом говорится в сообщении автозавода, которое поступило «Известиям» 27 марта.

На предприятии рассказали, что новое производство отличается высокой степенью автоматизации за счет применения высокоточных сварочных роботов. Преимуществами такой роботизированной линии назвали быструю перенастройку под сварку различных моделей кузовов для автомобилей на одной платформе. Производительность линии достигает 80 тыс. кузовов в год. Первый тестовый кузов прошел комплексную проверку качества.

«Автотор» также отчитался о модернизации цеха окраски, где было перезапущено роботизированное оборудование для нанесения вторичного грунта, базисной эмали и лака. В тестовом режиме были окрашены первые кузова, произведенные на новой роботизированной линии сварки. В процессе были протестированы лакокрасочные материалы российского производства.

«Результаты проверки тестового сваренного и окрашенного кузова подтвердили соответствие высоким технологическим требованиям и стандартам системы менеджмента качества в части внешнего вида, качества окраски и антикоррозийной обработки с учетом адаптации к российским условиям эксплуатации», — заявили в компании.

Сейчас в список брендов, автомобили которых выпускает «Автотор», входят китайские BAIC, Kaiyi, SWM, Forthing и другие. Осенью 2025 года на конвейер должны встать автомобили южнокорейской марки KGM.

17 марта стало известно, что, как заявил заместитель председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин, разработанный в России электромобиль категории L7 вышел на стадию изготовления предсерийной партии. Компактный электромобиль предназначен для эксплуатации в городских условиях и ориентирован на студентов, молодые семьи, городские службы, каршеринг и сервисы доставки.