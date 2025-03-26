«Куда ушел ваш китайчонок Ли»: премиум-гибриды из КНР получат гарантию и сервис

Официальные продажи гибридов Lixiang/Li Auto стартуют в России во II квартале этого года, выяснили «Известия». Ранее машины этой марки поставлялись в нашу страну альтернативными путями и, несмотря на отсутствие заводской гарантии и поддержки, завоевали определенную популярность. Lixiang — не единственная китайская премиум-марка, которая в скором времени легализуется в России. При этом официальный статус может заметно увеличить цены на машины. Подробности в материале «Известий».

Когда откроют первый автосалон

Концерн Sinomach Auto намерен начать официальные поставки автомобилей Lixiang на российский рынок. Об этом «Известиям» сообщил источник в дилерском сообществе. По его словам, открытие первого официального автосалона Lixiang планируется во II квартале этого года.

— Сейчас идет активная работа в этом направлении. Также обсуждается вопрос возможности предоставления гарантии на автомобили, которые уже ввезены в Россию, — отметил источник «Известий». Он также не исключил, что компания будет заниматься сертификацией моделей Lixiang для нашего рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее стало известно, что компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», дочернее подразделение Sinomach Auto, начала в России поиск сотрудников для управления маркой. В интернете можно найти вакансии бренда Lixiang (Li Auto): юриста, PR-менеджера и менеджера по гарантии.

Sinomach Auto вышел на российский рынок в 2023 году и, помимо внедорожников Oting (поставки с завода Zhengzhou Nissan), является генеральным дистрибьютором и импортером гибридных внедорожников Rox. В настоящее время дилерская сеть Oting и Rox в России насчитывает более 40 предприятий.

Какие еще марки придут в Россию официально

Концерн Sinomach также объявил о начале глобального экспортно-торгового сотрудничества с компанией Xiaomi Auto, автомобили которой также планируется представить на российском рынке.

До сих пор очень немногие китайские премиум-бренды электромобилей и гибридов были представлены в России официально. Помимо упомянутого Rox, это Aito/Seres, Wey и Voyah, последний уже успел наладить сборку своих машин в России. Вскоре стартуют официальные продажи гибридов и электромобилей Exlantix.

Фото: TASS/IMAGO/CFOTO

Есть вероятность, что на российском рынке будет легализована и электромобильная марка Zeekr (принадлежит Geely). По одной версии, «Зикр» будет продавать дистрибьютор Belgee и Knewstar — компания «Слава Моторс Рус». Причем под новым брендом Nordcross в нашей стране представят не только Zeekr, но и Lotus и Lynk&Co. Во всяком случае, на «Слава Мотор Рус» зарегистрированы доменные имена Nordcross-Zeekr, Nordcross-Lynkco, Nordcross-Lotus. По другой версии, переговоры о дистрибуции Zeekr ведет тот же концерн Sinomach.

Продажи вырастут не сильно

С 2022 по 2025 год, по данным аналитического агентства «Автостат», общий объем продаж автомобилей Lixiang в России составил 29,6 тыс. Из этого количества 46,5% от ввоза пришлось на модель L7, еще 40,4% — на L9.

В начале 2025 года продажи «Лишек», ввозимых по альтернативным каналам, рухнули. Если в феврале прошлого года был продан 2691 гибрид, то в феврале 2025-го — только 692 машины. Причина в том числе и в двадцатикратном повышении ставок утильсбора с 1 января 2025 года, полагают эксперты.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Несмотря на выход «официальных» автомобилей, импорт «альтернативных» никуда не исчезнет, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Очевидно, что никакого удвоения продаж Lixiang с появлением у них официального статуса не произойдет. При сохранении нынешних экономических условий суммарные продажи машин этой марки могут увеличиться на 15–20% по сравнению с нынешним уровнем, — считает эксперт.

«Лисян» оценят дороже

При этом с официальным статусом Lixiang могут подорожать. Как показывает практика, переход автомобилей из разряда «серых» в статус «официальных» неизбежно сказывается на их цене, отмечает Максим Кадаков.

— Примеры тому Avatr или Sere s. Сейчас сложно сказать, насколько именно официальные Lixiang станут дороже тех, что поставляются сейчас по альтернативным каналам. Не думаю, что прибавка составит более 10%. Собственно, в эту разницу закладывается официальная гарантия на машину, ее сертификация и русификация, — отметил Кадаков

Официальный выход бренда всегда связан с дополнительными затратами. В них входят сертификация (ОТТС), таможенные пошлины, логистика, создание сервисной сети и гарантийные обязательства, рассказала Ирина Франк. Ориентировочно это может привести к росту цен на 15–30% по сравнению с текущими предложениями через параллельный импорт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Если сейчас Liхiang L9 в РФ стоит около 8–9 млн рублей, в официальном статусе его цена может достичь 9,5–11 млн рублей. Однако итоговая стоимость будет зависеть от позиционирования бренда и рыночной стратегии, — считает генеральный директор Frank Auto.

Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто не исключил, что «официальные» машины будут стоить, как «серые», а возможно, и даже дешевле.

— Понятно, что сертификация, русификация, гарантия и возможность фирменного обслуживания не бесплатны. Но поставляемые сейчас по альтернативным каналам машины изначально покупаются у местного китайского дилера, который, очевидно, также закладывает в цену свою маржу. «Официальные» автомобили будут поставляться напрямую с завода на совершенно иных, более привлекательных для импортера условиях. Также не стоит забывать и про логистические издержки: в перерасчете на одну единицу эти затраты на партию из условных 100–200 машин, будет заметно ниже, чем на десять, — считает Игорь Моржаретто.

Какие плюсы у «официальных» машин

Возможная прибавка в цене избавляет владельца от лишних хлопот с поиском запчастей и сервисов для ремонта или обслуживанием, считают эксперты

— Конечно, Lixiang в нашей стране уже давно научились обслуживать и ремонтировать. Но есть достаточно большое число людей, которые не хотят забивать себе голову тем, куда отдать автомобиль на обслуживание и где приобрести нужную деталь: есть официальный дилер — у него куплю машину, у него же буду обслуживаться, — отметил Максим Кадаков.

Преимущества такого подхода очевидны, считает Игорь Моржаретто. Помимо фирменной гарантии, это отсутствие потенциальных рисков блокировки автомобиля или части его систем, а также нормальная русификация.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Статус официального дилера усилит доверие к бренду и компенсирует эффект от удорожания, уверена Ирина Франк. Она ожидает, что спрос стабилизируется, особенно если Lixiang предложит конкурентные условия кредитования или программы лояльности.