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Гибридный седан Voyah Passion начнут выпускать в России

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Фото: Voyah
dzen
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Завод «Моторинвест» в Липецкой области планирует поставить на конвейер седан Voyah Passion с гибридной установкой. Об этом 25 марта сообщает Telegram-канал «Китайские автомобили» со ссылкой на источника, знакомого с процессами сертификации автомобилей.

Старт продаж гибридного Voyah Passion намечен на апрель 2025 года, его стоимость с учетом скидок составит около 5 млн рублей. Сейчас в продаже доступна только полностью электрическая версия, которая стоит от 4,95 млн рублей.

Максимальный запас хода Passion в гибридной версии EVR достигает 1 тыс. км по циклу WLTP. На чистом электричестве он способен проехать до 200 км. Седан оснащен 394-сильной силовой установкой, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды, и системой полного привода.

Гибридная версия внешне отличается от электрической дизайном решетки радиатора и переднего бампера. В список оснащения входят 20-дюймовые диски, стационарный спойлер и дополнительный стоп-сигнал на крышке багажного отсека. Палитра доступных оттенков кузова включает эксклюзивный для гибридного исполнения цвет «черный аметист».

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30 января «Моторинвест» объявил, что в Липецкой области началось производство двух последовательных гибридов — кроссовера Voyah Free и минивэна Voyah Dream.

15 января сообщалось, что бренд Voyah по итогам 2024 года стал лидером авторынка России в сегменте моделей на альтернативных источниках энергии нового поколения (NEV). Компания также заняла четвертое место среди всех премиум-брендов в стране по размеру рыночной доли.

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