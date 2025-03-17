Электромобиль от «Автотора» поступил в предсерийное производство

Разработанный в России электромобиль категории L7 вышел на стадию изготовления предсерийной партии. Об этом заявил заместитель председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин, сообщили «Известиям» 17 марта в Московском политехе, который принимал участие в разработке автомобиля.

Компактный электромобиль предназначен для эксплуатации в городских условиях и ориентирован на студентов, молодые семьи, городские службы, каршеринг и сервисы доставки. Как рассказал Сорокин, уникальность проекта заключается в комплексном подходе к импортозамещению. Конструкция с использованием алюминия и полимерных материалов позволила снизить вес автомобиля, а выбранные технологии — оптимизировать производственные затраты.

«Все ключевые комплектующие электромобиля — двигатель, инвертор, системы управления, аккумуляторы — разработаны и произведены в России. Специалисты Московского политеха оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали CAN-шину. Благодаря применению современных IT-технологий, включая 3D-моделирование, виртуальные испытания и цифровые двойники, нам удалось минимизировать объем дорогостоящих натурных испытаний и существенно ускорить процесс разработки», — отметил он.

3 декабря прошлого года Александр Сорокин рассказывал, что калининградский завод «Автотор» начнет производство маленького электромобиля во II–III кварталах 2025 года. Ориентировочная стоимость электромобиля составляет 1 млн рублей, однако в эту сумму не входит стоимость батареи, которая будет выдаваться в лизинг.

На автозаводе также заявляли, что электрокар создается на базе технологически независимой платформы, предполагается высокий уровень локализации — более 90%. Производство большей части компонентов, в том числе критически важных, наладят на новых заводах «Автотора». Электромобили будут двух- и четырехместными, планируется модификация для маломобильных граждан.