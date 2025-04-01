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Сборку новой версии кроссовера Kaiyi X7 начали в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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На калининградском заводе «Автотор» в пилотном режиме запустили сборку кроссоверов Kaiyi X7 с системой полного привода. Утверждается, что она разработана специально для российского рынка, сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на российский офис марки. Старт массового производства новинки запланировано на конец лета.

Система полного привода на Kaiyi X7 способна автоматически перераспределять количество тяги по осям в зависимости от дорожных условий. Помимо нее кроссовер должен получить оптимизированную для большего ездового комфорта подвеску, усовершенствованную мультимедиа-систему с функцией «прозрачного капота», голосовым помощником и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также обещано расширение гаммы оттенков кузова и вариантов отделки интерьера.

Сейчас в моторную гамму X7 входят турбодвигатели 1.6 (186 л.с.) и 2.0 (238 л.с.). В обоих случаях двигатель сочетается с семидиапазонным «роботом», разгон до «сотни» км/ч у паркетника занимает 10,1 или 8,2 секунды. Цена кроссовера стартуют с 2,43 млн рублей.

По данным «Автостата», в 2024 году в РФ было реализовано 7,9 тыс. новых автомобиля Kaiyi, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Три четверти от этого количества пришлось на седан E5 (6 тыс. шт.).

Под соусом «Каи»: чем удивил седан новой китайской марки
Тест-драйв седана Kaiyi E5

Ранее в этот день сообщалось, что компания Hongqi представила в Китае гибридный автобус Guoyue, который способен преодолеть до 900 км без дозаправки и подзарядки. В ближайшие три года планируется разместить более 1 тыс. таких автобусов в крупнейших аэропортах КНР.

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