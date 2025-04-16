Послов РФ и Белоруссии не пригласили на памятное мероприятие 8 мая в Берлине
Послов России и Белоруссии не пригласили на торжественное мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба администрации бундестага.
«На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом, как обычно, учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей. Эта оценка привела к тому, что, в частности, послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены», — заявили в пресс-службе, сообщение которой приводит «РИА Новости».
Уточняется, что от более широкого международного присутствия сознательно решили отказаться, иностранные гости не были приглашены на мероприятие.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля сообщила, что министерство иностранных дел ФРГ прямо рекомендовало федеральным, региональным и местным организациям выдворять официальных лиц РФ с мероприятий, посвященных 80-летию Победы. По ее словам, раньше немецкие власти предлагали просто не приглашать российских представителей на мемориальные мероприятия.