«Десятки тысяч бывших членов СС продолжают получать из бюджета ФРГ соцподдержку»

Бывшие члены СС и иных преступных организаций продолжают получать из госбюджета Германии соцподдержку. Об этом в интервью «Известиям» заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев. РФ регулярно затрагивает эту тему, в том числе в контексте требований распространить немецкие выплаты на всех ныне здравствующих блокадников Ленинграда. При этом в ФРГ пытаются замалчивать и размывать решающую роль Красной армии в разгроме нацизма. Кроме того, там по-прежнему фиксируются отдельные акты вандализма: в 2024 году их было 18, в I квартале этого года — три. О мероприятиях, посвященных 80-летию победы во Второй мировой войне, дискриминации русских, перспективах отношений с будущим правительством ФРГ и переговорах о «Северных потоках» — в интервью Сергея Нечаева «Известиям».

«Подвиг советского солдата здесь по-прежнему помнят и чтут»

— Ровно 80 лет назад, 16 апреля 1945 года, началась Берлинская наступательная операция, которая стала завершающей битвой Великой Отечественной войны. Проводит ли посольство России в ФРГ какие-либо мероприятия по случаю этого исторического события?

— Значение Берлинской наступательной операции трудно переоценить. Как поется в одной известной песне: «Последний бой — он трудный самый». Именно в ходе этой стратегической операции Красная армия окончательно сломала хребет германскому нацизму, взяла Берлин, водрузила Знамя Победы над Рейхстагом и вынудила гитлеровский режим признать полную и безоговорочную капитуляцию.

Посольство, другие российские загранучреждения в ФРГ, разумеется, не оставят без внимания это историческое событие. 16 апреля совместно с коллегами из стран СНГ, соотечественниками, представителями местных властей, дружественных немецких общественных организаций проведем традиционное памятное мероприятие на мемориале Зееловские высоты, расположенном в земле Бранденбург. Возложим венки и цветы к памятнику советским воинам во Франкфурте-на-Одере. Планируем акцию «Дорога на Берлин», в рамках которой российские дипломаты и ученики школы при посольстве проследуют маршрутами Красной армии от Одера к Берлину, посетят захоронения и мемориалы, поклонятся могилам своих героических предков.

Берлинская наступательная операция Красной армии в ходе Второй мировой войны, апрель-май 1945 года Фото: ТАСС/Редькин Марк

— До празднования Дня Победы осталось менее месяца. При этом недавно газета Berliner Zeitung сообщила о циркуляре германского МИДа, предписывающем не допускать приглашения официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны. Видит ли посольство России в ФРГ попытки властей Германии сорвать шествие «Бессмертного полка», а также акции памяти с участием российских официальных лиц и соотечественников?

— Рекомендации МИД ФРГ, как это следует из местной прессы, земельным и муниципальным властям отказаться от приглашения официальных российских и белорусских представителей на мероприятия по случаю 80-летия освобождения Германии от нацизма вызывают сожаление и не делают чести авторам этой затеи. Пусть это останется на их совести. Соображения сиюминутной политической конъюнктуры не должны довлеть над вопросами исторической памяти, исторического примирения народов наших стран. Нам не нужно специального приглашения, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма, чтобы торжественно отметить День Победы. Все запланированные мероприятия, включая шествие «Бессмертного полка», будут реализованы. Надеемся, что их не омрачат бессмысленные провокации.

Также настойчиво призываем немецкие власти отказаться от порочной практики последних лет, связанной с запретами на демонстрацию символов Победы, государственных флагов СССР и России в ходе торжественных мемориальных акций.

При этом хотелось бы отметить, что многие представители местных властей, муниципалитетов, особенно в восточногерманских землях, общественные организации, рядовые граждане готовы приглашать российские делегации, вместе с нами участвовать в возложениях и иных мероприятиях, несмотря на все поступающие им «рекомендации». Так что следует разделять позицию так называемого политического мейнстрима и граждан ФРГ. Подвиг советского солдата здесь по-прежнему помнят и чтут.

Памятник советским воинам на Зееловских высотах в Германии Фото: TASS/Patrick Pleul

— В Германии находятся тысячи захоронений советских воинов. По вашей оценке, как власти страны справляются с защитой и уходом за ними? Регистрируются ли новые случаи вандализма?

— На территории ФРГ находятся более 4 тыс. захоронений, в которых покоятся более 700 тыс. советских воинов. Мы благодарны местным властям и общественным активистам за обеспечение надлежащего ухода за могилами и мемориалами, постоянный мониторинг их состояния, проведение ремонта. Германская сторона в целом добросовестно выполняет обязательства по профильному межправительственному соглашению. Поддерживаем плотные контакты с Германским народным союзом по уходу за военными могилами, земельными и муниципальными властями, правоохранительными органами. Проблем на этом направлении не фиксируем. Отдельные акты вандализма на захоронениях, к сожалению, имеют место. В 2024 году их было 18, в I квартале этого года — три. Каждый раз последствия оперативно устраняются германскими структурами.

«Репарации покрыли лишь около 5% материального ущерба»

— В последние годы в Германии резко возросли антироссийские настроения, которые активно подогревают правящие элиты. Фиксирует ли посольство РФ на этом фоне попытки в ФРГ переписать историю Второй мировой? Если да, в чем это выражается?

Руины Нюрнберга, 1945 год Фото: РИА Новости/Евгений Халдей

— Это находит выражение в попытках замалчивания и постепенного размывания базовых понятий, прежде всего, решающей роли Красной армии в разгроме нацизма и освобождении мира от «коричневой чумы», а также колоссальных жертв советского народа, положенных на алтарь Победы. Тему германской ответственности здесь в последние годы предпочитают фокусировать в основном на преступлениях холокоста. Страшные злодеяния Третьего рейха и его пособников, которые совершались на территории Советского Союза в рамках войны на уничтожение, включая блокаду Ленинграда, немецкие власти отказываются признавать геноцидом и инициативно стараются не вспоминать.

Нередко пробрасывается тезис, будто Германия за всё «расплатилась» репарациями. При этом, правда, не упоминается, что репарации покрыли лишь около 5% материального ущерба, нанесенного Советскому Союзу в годы войны, и были нами добровольно прекращены.

Налицо попытки деления советских жертв по национальному признаку. Генезис Второй мировой войны зачастую подменяется посылом о «равной ответственности тоталитарных режимов», а история послевоенного периода — ссылками на якобы смену одной диктатуры (нацистской) другой (советской). Предается забвению процесс послевоенного примирения народов наших стран, благодарность советским людям, отказавшимся от чувства ненависти к вчерашнему врагу и протянувшим немецкому народу руку дружбы и помощи в деле послевоенного восстановления.

Это выражается в том числе в упомянутых попытках отлучения россиян и белорусов от совместных церемоний памяти. Вызывает возмущение недавнее решение германского фонда «Память, ответственность и будущее» — ещё одного символа российско-германского примирения — приостановить членство России и Белоруссии в его Попечительском совете. Видим ползучую смену местных музейных экспозиций, где подвиг советского солдата подвергается «переосмыслению» в духе актуальных политических реалий.

Советский танк на одной из улиц освобожденного Берлина на фоне надписи «Берлин будет немецким», 26 апреля 1945 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Кармен

— В СМИ регулярно всплывают публикации, сообщающие о том, что ФРГ спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны продолжает платить пенсии некоторым нацистским приспешникам и коллаборационистам в различных частях Европы. Действительно ли это так? Как на такое реагируют германские власти? Обсуждает ли Россия этот вопрос с германской стороной?

— Да, эта информация соответствует действительности. На протяжении существования ФРГ десятки тысяч бывших членов СС и иных преступных организаций получали и продолжают получать из госбюджета социальную поддержку в статусе так называемых жертв войны. Позиция Берлина по этому вопросу сводится к тому, что если сегодня бывшие члены СС и получают упомянутые платежи, то это происходит по причине ущерба, нанесенного их здоровью в период несения воинской службы, а не принадлежности к СС. Российская сторона регулярно затрагивает эту тему, в том числе в контексте требований по распространению немецких выплат на всех ныне здравствующих блокадников Ленинграда без разделения по национальному признаку. Сейчас компенсации выплачиваются лишь лицам еврейской национальности. А то выходит, что среди получателей немецких пенсий числятся легионеры испанской «Голубой дивизии», принимавшие непосредственное участие в блокаде Ленинграда, а сами блокадники — нет.

«Интересы России придется учитывать»

— В Германии проживает крупнейшая в Европе русская диаспора. Сталкиваются ли сейчас наши соотечественники со случаями дискриминации на национальной почве? Если да, в чем это выражается? Как на это реагируют власти и помогает ли посольство пострадавшим?

«Русский дом» в Берлине Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen

— Волна русофобии, накрывшая ФРГ в первые месяцы после начала СВО на Украине, к настоящему времени постепенно сходит на нет, хотя говорить о полном искоренении дискриминации не приходится. Деятельность «Русского дома» в Берлине, организаций российских соотечественников осуществляется в условиях неослабевающего информационно-психологического давления со стороны политического и медийного мейнстрима. Происходит ползучая стигматизация русскоязычных людей в качестве «пятой колонны» Кремля, «потенциальных объектов вербовки российских спецслужб». В зоне особого внимания — российские немцы, что даже не скрывается Федеральным ведомством по охране конституции. Отдельные активисты подвергались уголовному преследованию, как правило, по статье 140 УК ФРГ («Поощрение и одобрение преступлений») за публичное отрицание «преступного» характера СВО на Украине, посты в соцсетях в поддержку действий России. Оказываем им необходимую консульско-правовую поддержку.

С 1 января 2023 года в Берлине действует Центр правовой поддержки соотечественников, предоставляющий юридическую помощь по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся случаев дискриминации по национальному и языковому признакам. В 2024 году Центром обработано 1,7 тыс. обращений в виде телефонных звонков, сообщений в мессенджерах, электронных писем, личных обращений.

В плане оказания квалифицированной правовой и консультационной поддержки соотечественникам важную роль играет раздел «Имеем право! – Правозащита онлайн» на интернет-портале Координационного совета организаций российских соотечественников «Русское поле». Он дает возможность задать вопросы юристу и получить бесплатную первичную консультацию. Комментарии специалистов по рассмотренным случаям публикуются на сайте. Ежегодно ресурс посещают свыше 400 тыс. человек из более чем 100 стран. С учетом социальных сетей — более 1,1 млн человек.

Фото: Global Look Press/Dwi Anoraganingrum

— 9 апреля 2025 года ХДС/ХСС и СДПГ заключили коалиционный договор, в котором говорится, что Россия представляет для Германии «самую большую угрозу» и будущее правительство намерено придерживаться санкционного режима в отношении нее. При этом ранее вы заявили, что РФ готова работать с германским правительством. Как Россия намерена выстраивать диалог с новым кабинетом ФРГ при таком настрое властей?

— Могу повторить, что мы готовы работать с правительством, со всеми легитимными политическими силами ФРГ, которые представляют немецких избирателей, кого выбрал немецкий народ. «Сжигание мостов», прекращение диалога, высылки, закрытие дипломатических представительств, отказ от уникальных форматов двустороннего сотрудничества — не наш путь. Ломать не строить. О новом кабинете министров будем судить по делам, а не по предвыборной риторике. Рассчитываем, что в Берлине сделают определенные выводы и не захотят повторять ошибки предыдущей коалиции. Всем очевидно, что провозглашенная «смена эпох» применительно к России не просто провалилась, но и завела Германию в тупик. Попытки нанести РФ «стратегическое поражение», дестабилизировать ее изнутри, задушить санкциями, ставить ультиматумы — всё это не работает. Интересы России придется учитывать.

«Российский рынок для немцев по-прежнему исключительно важен»

— Видит ли Москва со стороны германского бизнеса, покинувшего РФ после начала СВО, какие-либо сигналы о желании вернуться на российский рынок? По вашей оценке, сколько Германия потеряла от санкций ЕС за последние три года?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Мы никого с нашего рынка не выгоняли. Давление на собственный бизнес оказали западные столицы, как угрозами, так и неимоверным количеством санкций, которые создали ощутимые препятствия в работе экономоператоров. При этом окончательно покинуло российский рынок лишь незначительное количество компаний с немецким участием. Остальные продолжили деятельность в прежнем формате либо заявили о приостановке новых проектов. Кто-то передал управление местному менеджменту, сохранив за собой право обратного выкупа. Это свидетельствует о том, что российский рынок для немцев по-прежнему исключительно важен, несмотря на пресловутый примат политики над интересами национальной экономики.

Потери Германии от идеологически мотивированного курса исчисляются десятками миллиардов евро. Речь как о прямых убытках от сворачивания внешнеторгового взаимодействия, так и об упущенной прибыли и последствиях недальновидных шагов для собственной экономики. Красноречиво иллюстрирует ситуацию сохраняющая рецессия, во многом обусловленная неконкурентоспособными ценами на электроэнергию, ползучая деиндустриализация, уход промышленных производств и высококвалифицированных кадров в зарубежные юрисдикции. Не раз подчеркивали, что Россия открыта к возобновлению равноправного, конструктивного партнерства со всеми участниками внешнеэкономической деятельности, но руководствоваться будет прежде всего национальными интересами и интересами своих экономоператоров.

— В конце марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков» и восстановление нормальной энергообеспеченности Европы. Ведутся ли какие-либо обсуждения с Россией о возможном запуске «СП – 2», в Германии?

Порт Мукран на острове Рюген в Германии является логистическим центром «Северного потока – 2», где хранятся трубы для строительства газопровода Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

— Для начала хотелось бы, чтобы германская сторона выполнила «домашнее задание» и завершила расследование террористических актов на крупнейшем объекте европейской энергетической инфраструктуры. Оно продолжается вот уже более двух с половиной лет, а воз и ныне там.

Что касается использования уцелевшей нитки «Северного потока – 2» для поставок российского газа, то президент России неоднократно публично указывал, что это возможно. С нашей стороны препятствий нет. Нужна политическая воля германского руководства. С этим сложнее. В Берлине продолжают твердить о нежелании вновь оказаться в энергетической зависимости от России. Хотелось бы напомнить в этой связи, что, пока Германия находилась в «российской зависимости», дела у нее шли исключительно успешно и благополучно. Как только немцам удалось вырваться из «оков» дешевых российских энергоносителей, начались большие проблемы, которые продолжаются до сих пор.

О заинтересованности американских инвесторов в восстановлении поставок газа в Европу по «Северным потокам» знаем из СМИ. К нам по официальным дипломатическим каналам по этому вопросу обращений не было.