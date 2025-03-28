Газовый пропуск: в ФРГ рассматривают восстановление «Северных потоков»

Определенные политические круги и бизнес в ФРГ обсуждают возможность восстановления «Северных потоков» или использования уцелевшей ветки «Северного потока – 2», заявили «Известиям» в посольстве РФ в Берлине. Вице-премьер Александр Новак уточнил в беседе с редакцией, что не выведенная из строя ветка газопровода находится в рабочем состоянии. Будущее «Северных потоков» также обсуждается между РФ и США. Техническая возможность поставок газа сохраняется и через трубопровод Ямал – Европа, однако польская сторона не говорила о планах восстановить работу маршрута, сказали «Известиям» в посольстве РФ в Варшаве.

В Германии могут перезапустить «Северные потоки»

В Германии ведутся дискуссии о возможности восстановить разрушенные в результате терактов «Северные потоки» или прокачивать российский газ по рабочей нитке «Северного потока – 2», заявили «Известиям» в пресс-службе посольства России в Берлине.

— Представители немецкого бизнеса, отдельные депутаты бундестага, земельные политики призывают федеральное правительство ФРГ вернуться к прагматичному курсу и возобновить поставки российских энергоносителей, десятилетиями обеспечивавшие энергетическую независимость ФРГ, включая благополучие домохозяйств, и высокую конкурентоспособность немецкой продукции. Впрочем, признаков изменения нынешней линии Берлина, в рамках которой примат политики над интересами национальной экономики по-прежнему неоспорим, пока не наблюдается, — сказали в диппредставительстве.

Поверхность Балтийского моря на месте повреждения газопровода у острова Борнхольм. 2022 год Фото: TASS/Zuma

Напомним, что 26 сентября 2022-го в результате диверсии были разрушены обе нитки «Северного потока – 1» и одна из двух нитей «Северного потока – 2». Расследованием подрывов, квалифицированных Берлином как теракт, занимается генеральная прокуратура ФРГ. При этом никаких комментариев о ходе расследования, продолжающегося уже два с половиной года, германская сторона не дает, подчеркнули в посольстве РФ в Германии.

— Неоднократные российские запросы на этот счет, включая предложения о проведении независимого международного расследования с нашим участием под эгидой Совета Безопасности ООН, результата также не дали, — сообщили там «Известиям». — Всё это заставляет усомниться в реальной заинтересованности Берлина в выявлении и привлечении к ответственности заказчиков и исполнителей терактов на одном из крупнейших объектов критической инфраструктуры Европы.

Блок выходной фильтрации УПГТ на территории газокомпрессорной станции «Славянская» — начальной точки газопровода «Северный поток – 2» Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Справка «Известий» Ранее полиция Дании завершила свое расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичным образом поступила и Швеция. Власти этой страны пришли к выводу, что предъявить обвинение в случившемся некому, сказал премьер-министр Ульф Кристерссон.

Технически уцелевшая ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, заявил «Известиям» вице-премьер РФ Александр Новак.

— Здесь вопрос не технический. Технически в принципе газопровод в рабочем состоянии. Вопрос в целом в возможности поставок, эксплуатации — здесь очень много вопросов. Нет потребителя, нет договора, — сказал зампред правительства.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Мощность уцелевшей ветки «Северного потока – 2» составляет 27 млрд куб. м в год, технически по ней можно прокачивать и больше проектной мощности, сказал «Известиям» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако запустить газопровод в любом случае можно только после получения разрешения от Германии. Для запуска разрушенных веток «Северных потоков» потребуется не только восстановить их целостность, но и провести исследования работоспособности и решить проблему с турбинами, которые компания Siemens отказалась обслуживать, резюмировал эксперт.

В министерстве экономики и защиты климата Германии ответили «Известиям», что не ведут переговоров с РФ о поставках газа по «Северному потоку – 2».

— Это не обсуждается. Газопровод «Северный поток – 2» не прошел сертификацию и не имеет юридического разрешения. Поэтому вопрос об использовании газопровода не возникает. Мы не занимаемся спекуляциями и не комментируем гипотетические факты, — заявили «Известиям» в правительстве ФРГ.

При этом 25 марта правительство канцлера Германии Олафа Шольца формально ушло в отставку, он и члены кабмина продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

В феврале в ФРГ прошли парламентские выборы, по итогам которых победу одержала партия ХДС/ХСС c результатом 28,5%. Второе место досталось «Альтернативе для Германии» (АдГ), которая стала главной оппозиционной силой, набрав 20,8%. Пока еще правящая СДПГ получила 16,4%, «Зеленые» — 11,6%, а Левая партия — 8,9%. Сейчас ХДС ведет переговоры с СДПГ для формирования коалиции, новое правительство под руководством лидера христианских демократов Фридриха Мерца может приступить к работе в апреле. Подробности коалиционного соглашения остаются неясными.

Участок газопровода «Северный поток – 2» на побережье Любмина на северо-востоке Германии Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

По данным Politico, в ХДС/ХСС считают возможным обсуждение закупок российского газа в случае урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил член партии Ян Хайниш, который состоит в рабочей группе по энергетике и климату в рамках переговоров о формировании коалиции с СДПГ.

Во второй по числу депутатов в бундестаге партии АдГ считают возобновление работы «Северного потока – 2» частью восстановления нормального делового партнерства с Россией, заявил «Известиям» депутат Штеффен Котре.

Может ли Европа увеличить закупки российского газа

Увеличение поставок российского газа в ЕС стало одной из тем переговоров между США и РФ. В частности, вопросы энергетики среди прочих обсуждались во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.

«Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. Это пойдет на пользу Европе, потому что она будет получать дешевый газ», — отметил Путин на пресс-конференции 13 марта.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

Сейчас Москва и Вашингтон перешли к обсуждению предметных вопросов. Представители России и Соединенных Штатов размышляют на тему возобновления работы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил 25 марта глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил министр, «будет интересно», если Вашингтон использует свои рычаги давления на ЕС и заставит страны сообщества не отказываться от газа из РФ.

Газопровод «Северный поток – 2» может быть передан под управление США, чтобы Германия получала по нему газ из России, сообщила газета Bild. Отмечается, что для реализации такого варианта антироссийские санкции должны быть сняты не только американской стороной, но и европейской. В настоящее время компании из ФРГ не могут вести свой бизнес с РФ напрямую и вынуждены делать это через третьи страны.

Фото: TASS/Zuma

Возобновление работы газопровода для Германии невозможно без одобрения со стороны Штатов. Вполне вероятно, что США будут стремиться к дальнейшему расширению своего влияния на энергоснабжение Германии и Европы, в том числе через участие в продаже российского газа ФРГ, заявил «Известиям» Штеффен Котре.

— США — крупный поставщик СПГ в Германию и Европу, они могли бы извлечь дополнительную выгоду, если бы участвовали в продаже российского трубопроводного газа в Германию. Это укрепило бы их геостратегические и экономические интересы, но еще больше ослабило бы суверенитет европейских стран в этих жизненно важных вопросах. Также до сих пор неясно, были ли и в какой степени сами США ответственны за атаку на «Северный поток» или причастны к ней, — сказал он «Известиям».

Однако Игорь Юшков подчеркивает: Россия и США — прямые конкуренты в вопросе экспорта газа в Европу. Вашингтон намерен удвоить поставки СПГ в ближайшие три года, поэтому ему нужно расчищать рынки сбыта от конкурентов. В связи с этим есть риск введения рестрикций против проекта «Ямал СПГ», который экспортирует в регион около 20 млн т сжиженного природного газа. Штаты не станут помогать России возвращаться на европейский рынок, считает он.

Помимо «Северных потоков» остаются еще три маршрута поставок трубопроводного газа из РФ в ЕС. До 1 января он шел через Украину, которая остановила транзит. Словакия требует его возобновить, но пока Братиславе не удалось добиться этого от Киева. Поэтому страна теперь получает российский газ по «Турецкому потоку», как и Венгрия с Сербией. Поставки в страны ЕС по этому маршруту выросли в феврале 2025 года на 26%, в годовом выражении до 1,55 млрд куб. м.

Прокачка российского газа возможна и через газопровод Ямал – Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу. Ранее она была прекращена из-за отказа Варшавы оплачивать закупки в рублях. На данный момент польские власти не сообщали о планах возобновить поставки газа, сказали «Известиям» в посольстве РФ в этой стране.

Пульт управления компрессорной станции «Минская» магистрального газопровода Ямал – Европа Фото: ТАСС

На этом фоне в Брюсселе по-прежнему привержены идее отказа от импорта российского ископаемого топлива, включая газ.

— Еврокомиссия привержена идее постепенно отказаться от импорта российского ископаемого топлива. И мы по-прежнему полностью привержены этому. Наша работа над дорожной картой продолжается, и мы по-прежнему полны решимости ее реализовать, — заявили «Известиям» в Европейской комиссии.

Хотя ЕС частично заменил российский газ, по большей части Брюссель вынужден был сократить объемы потребления голубого топлива. К примеру, в 2022–2023 годах оно снизилось примерно на 90 млрд куб. м, отметил Игорь Юшков. Из-за этого многие промышленные предприятия стали нерентабельными и были вынуждены закрыться. Например, почти полностью остановилось производство азотных удобрений.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что за диверсией против СП стояли американские власти при администрации Джо Байдена. По его словам, они взорвали трубопроводы из страха, что Вашингтон может потерять влияние на Европу, прежде всего на Германию. Кроме того, Херш считает, что в теракте была заинтересована Норвегия, которая в условиях вывода из строя «Северных потоков» получила дополнительные возможности нарастить свои поставки природного газа в страны Западной Европы. О вероятной причастности американских спецслужб к инциденту ранее заявляла и российская сторона. «Я не буду вдаваться в детали, но в таких случаях всегда говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все», — сказал год назад Владимир Путин.