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Захарова сообщила о планах ФРГ выдворять представителей РФ с торжеств на 9 Мая

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Фото: TASS/AP
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Министерство иностранных дел ФРГ прямо рекомендовало федеральным, региональным и местным организациям выдворять официальных лиц РФ с мероприятий, посвященных 80-летию победы. Об этом 9 апреля сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что раньше немецкие власти предлагали просто не приглашать российских представителей на мемориальные мероприятия.

«Теперь есть существенная поправка. МИД ФРГ рекомендует <...> организациям, которые будут проводить памятные мероприятия в преддверии 80-летия окончания чудовищной войны, Второй мировой, <...> не только не приглашать российских и белорусских представителей, но и выдворять в случае появления», — заявила Захарова.

Захарова отметила, что распоряжение о выдворении российских представителей было сделано именно главой немецкого МИДа Анналеной Бербок, которая претендует на пост председателя Генеральной Анссамблеи ООН в юбилейном для победы над нацизмом году.

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