Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок
Правительство Финляндии 16 апреля решило оставить границу с РФ закрытой до дальнейшего уведомления. Об этом сообщается на сайте финского совета министров.
«Правительство приняло решение продолжить закрытие пограничных переходов и централизовать прием заявлений на международную защиту. Решение действительно до дальнейшего уведомления», — говорится в публикации.
Уточняется, что постановление о бессрочном продлении закрытия границы действует около года, при этом новый документ заменяет собой аналогичное решение от 4 апреля 2024 года. В правительстве напомнили, что пункты пропуска на сухопутной границе Финляндии и России были закрыты с 15 декабря 2023 года.
Ранее, 11 апреля, парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиян. В посольстве РФ рассказали «Известиям», что запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться примерно 20 тыс. проживающих в стране граждан России.