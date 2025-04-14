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Посольство РФ в Финляндии назвало запрет на покупку жилья дискриминацией

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Фото: Global Look Press/Pius Koller
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Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может затронуть около 20 тыс. проживающих в стране россиян. Об этом 14 апреля «Известиям» рассказали в посольстве России.

«Власти Финляндии предприняли очередной дискриминационный шаг в отношении граждан РФ <...>. Исключения предусматриваются только для обладателей постоянного вида на жительство. По подсчетам властей, ограничения могут коснуться примерно 20 тыс. проживающих в стране россиян», — проинформировало ведомство.

Уточняется, что парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиян 11 апреля. Парламент единогласно поддержал предложение правительства о внесении данных изменений в законодательство. Формально в документе нет упоминаний России. Несмотря на это, в Финляндии не отрицают, что закон касается именно граждан РФ.

«В последние годы трудно избавиться от впечатления, что в отношении граждан России в Финляндии применяются совершенно особенные трактовки норм, защищающих права человека. Приходится констатировать, что в этом плане страна всё более следует примеру самых одиозных русофобски настроенных государств Европы», — сообщили в посольстве РФ.

Согласно данным ведомства, в Финляндии работают над поправками в законодательстве, которые связаны с выполненными сделками по приобретению недвижимости. Их введут под предлогом «защиты национальной безопасности» от «российской угрозы».

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В октябре 2024 года МИД РФ объявил решительный протест из-за действий финской службы судебных приставов, которые наложили арест на 45 принадлежащих России объектов недвижимости в Финляндии.

До этого стало известно, что в стране наложен арест на объекты РФ по иску украинской компании «Нафтогаз». Согласно сведениям газеты Helsingin Sanomat, речь идет в том числе о земельном участке и офисном здании, в котором расположен Российский центр науки и культуры (РЦНК). На следующий день посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста в связи с арестом недвижимости в стране.

Впоследствии руководитель службы судебных приставов Финляндии Аки Виртанен заявил, что страна может продолжить арестовывать собственность России. Уточнялось, что решением окружного суда Хельсинки может быть произведена конфискация на $4,2 млрд. Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые неправомерные решения Финляндии о конфискации замороженных активов России не останутся без ответа.

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