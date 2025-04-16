Северное вето: в Финляндии обсуждают запрет россиянам покупать квартиры

В парламенте Финляндии поднимают инициативу запретить гражданам РФ, не имеющим как минимум постоянного ВНЖ или гражданства ЕС, еще и покупать в стране квартиры. Об этом «Известиям» заявил правозащитник, зампредседателя Александровского общества Алексей Булавцев. 11 апреля финский парламент уже одобрил закон, запрещающий гражданам России без постоянного вида на жительство покупать земельные участки и дома. Меры коснутся около 20 тыс. граждан РФ, проживающих в республике. Последние решения властей, безусловно, не останутся без внимания, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки.

Россиянам перекрывают доступ к финской недвижимости

В Финляндии могут ввести дополнительные ограничения для россиян, которые проживают в этой стране.

— Во время обсуждения в парламенте уже неоднократно прозвучала инициатива запретить покупку квартир гражданам РФ, не имеющим как минимум постоянного ВНЖ (типа P) или гражданства ЕС. Этот вопрос будет прорабатываться, — рассказал «Известиям» заместитель председателя Александровского общества Алексей Булавцев.

Такой шаг может стать продолжением поправок, которые были приняты ранее. Парламент страны 11 апреля поддержал закон, согласно которому разрешение на покупку недвижимости (под ней в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, а не квартиры) не будет выдаваться лицу, «чья страна гражданства ведет агрессивную войну и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии». Кроме того, запрет распространяется на лиц «под влиянием» гражданина или субъекта государства, «представляющего угрозу».

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В тексте предлагаемых поправок в финское законодательство не содержатся упоминания РФ, но и без этого нетрудно понять, что власти республики ужесточают условия сделок именно для россиян.

Согласно предложению, полный запрет на покупку недвижимости будет применяться к лицам, которые не проживают в Финляндии постоянно. Люди с двойным гражданством или постоянно проживающие в Финляндии иностранцы должны будут получать разрешение на приобретение участков и домов на них.

— Запрет коснется примерно 20 тыс. проживающих в Финляндии граждан РФ, которые имеют виды на жительство типа А и B. Они впредь не смогут приобретать землю и дома, — заявил Алексей Булавцев.

Справка «Известий» Тип B — это временный вид на жительство, который оформляют иностранцы с веской причиной для пребывания в Финляндии (учеба, работа, бизнес, брак). Он действует 12 месяцев и не дает право на получение социального пакета и выплат. Тип А — непрерывный, его срок действия составляет четыре года.

Кто может помочь россиянам в Финляндии

Принятый 11 апреля законопроект о запрете на покупку участков — первый в истории Финляндии по-настоящему дискриминационный, он напрямую нарушает §6 Конституции страны и п. 8 закона о равенстве, заметил Алексей Булавцев.

— Каждому депутату финского парламента нами было отправлено электронное письмо со ссылкой на аналогичный отзыв уполномоченного по вопросам равноправия, который раскритиковал данный законопроект. В дальнейшем при обращении к нам людей, права которых ограничивает этот закон, Александровское общество будет оказывать им всевозможную поддержку вплоть до содействия в подаче иска в ЕСПЧ, — рассказал правозащитник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Справка «Известий» Александровское общество — некоммерческая, правозащитная организация, созданная в январе 2024 года. Организация осуществляет поддержку и защиту прав и свобод русских в Финляндии. В декабре 2024 года организация провела митинги в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранте с требованием к правительству Финляндии открыть границы с Россией.

Москва в последние годы регулярно информирует мировую общественность и профильные международные структуры о нарушениях прав россиян за рубежом, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии.

— Соответствующая информация публикуется в том числе в открытом доступе, например, в рамках тематических докладов МИД России, — отметили дипломаты. — К сожалению, Финляндия фигурирует в таких документах всё чаще. Ситуация с запретом на покупку недвижимости гражданами России уже неоднократно упоминалась среди целого ряда других аспектов, вызывающих беспокойство нашей страны. Последние решения финских властей, безусловно, не останутся без внимания.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Тема запретов на сделки с недвижимостью будет учитываться при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений России с Финляндией, указали в диппредставительстве.



— Посольство со своей стороны неизменно готово оказывать находящимся на территории Финляндии российским гражданам необходимую помощь для защиты их законных прав и интересов в рамках имеющихся у дипмиссии полномочий, — подчеркнули дипломаты.

Как развивается политика Финляндии в отношении РФ

Еще в 2019 году Владимир Путин посещал Хельсинки, и тогда казалось, что Финляндия может стать «мостом» для налаживания отношений между Россией и Западом. Однако после начала СВО республика, по сути, полностью разорвала связи с РФ. В частности, Хельсинки ограничил въезд россиян в страну прежде всего в туристических целях. Весной 2024 года в Хельсинки решили, что все пропускные пункты в страну будут закрыты бессрочно, до особого уведомления.

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё во время встречи у президентского дворца в Хельсинки. 21 августа 2019 года Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

По информации газеты Ilta-Sanomat, Финляндия якобы может открыть границу с Россией не ранее конца 2025 года. Для этого решения необходимо возобновление политических отношений с РФ со стороны Евросоюза, пишет издание со ссылкой на неназванные источники. К этому сейчас никаких предпосылок нет. К тому же финские власти приступили к строительству забора длиной 200 км на границе с РФ. Основная часть работ по возведению заграждения завершится в 2025-м, сообщил ранее начальник финской пограничной службы Маркку Хассинен. 200 км — это около 15% всей длины финско-российской границы, составляющей почти 1,3 тыс. км.

Отношения осложнены и тем, что Финляндия в апреле 2023 года вступила в НАТО. Таким образом, Хельсинки отказался от своего нейтралитета, хотя именно он во многом позволял РФ и Финляндии после распада Советского Союза развивать сотрудничество и работать над повышением доверия в двусторонних отношениях.

— Политический диалог между Россией и Финляндией фактически прекратился в 2022 году. Остались только минимальные рабочие контакты на уровне посольств. Экономическое сотрудничество тоже почти свернуто, однако минимальный товарооборот сохраняется, как и товарное железнодорожное сообщение. Например, финны продолжают импортировать из России никель и аммиак для нужд отдельных предприятий. Приграничное сотрудничество поддерживается только на уровне служб безопасности — сама граница по-прежнему закрыта. Гуманитарного взаимодействия в сфере науки, образования и культуры нет, поскольку финны сами разорвали все связи, — заявил «Известиям» младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Учитывая нынешнюю позицию финских властей, прогнозировать, как будет выстраиваться диалог двух стран, сложно. К примеру, в апреле президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «на данном этапе Россия не хочет мира, поэтому нужно принудить ее к миру». Однако затем он отметил, что Финляндии необходимо морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой.

В своей внутренней политике республика постепенно приближается к соседней Эстонии, считает исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко Николай Межевич.

— Финляндия и Эстония поддерживают тесные связи, у них частично единое информационное пространство. И что касается недружественности по отношению к России, здесь, конечно, эстонцы впереди, но финны отстают не очень значительно, — заявил он «Известиям».

К слову, в 2023 году власти Литвы запретили гражданам России и Белоруссии без вида на жительство приобретать недвижимость в стране. Аналогичный законопроект сейчас рассматривает парламент Латвии, причем его положения хотят распространить в том числе на обладателей вида на жительство. Похожий запрет в 2024 году обсуждали в Эстонии, но поправки не вносили на рассмотрение местного парламента.

Фото: Global Look Press/Christian Handl

Финляндия движется этим курсом с ускорением и, вероятнее всего, догонит Прибалтику по многим дискриминационным законам в отношении РФ. При этом разрыв связей с Россией наносит республике серьезный ущерб в экономическом плане. К примеру, закрытие границы с РФ негативно сказалось на сфере туризма, торговли и транспорта. Финляндия потеряла около миллиона туристов в год и лишилась многомиллиардных доходов, подсчитал финский Институт экономических исследований ETLA. Ранее посол РФ в республике Павел Кузнецов сообщил, что Финляндия только из-за отсутствия российский туристов теряет около €600 млн за год.