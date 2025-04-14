Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани намерен совершить официальный визит в Россию. Об этом сообщил источник «Известий».

По предварительной информации, эмир Катара может посетить РФ 17 апреля.

Ранее во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Доху эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявлял о своих планах посетить Россию 17 апреля. В ходе встречи Лавров передал эмиру наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и заявил, что в Москве ожидают его визита.