Дело о превышении полномочий возбудили против замначальника ГАИ Псковской области

Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в отношении заместителя начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Об этом 10 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года фигурант дал своим подчиненным, инспекторам отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий», незаконное указание прекратить проверку автомобиля, который перевозил негабаритный груз, превышающий допустимые размеры, и не имел на это соответствующего разрешения.

В отношении замначальника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств <…>», — указано в Telegram-канале ведомства.

9 апреля в Уфе суд арестовал начальника УФСИН по Республике Башкортостан по делу о превышении полномочий. Установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый потребовал от руководителей управления собрать более 3 млн рублей из премий подчиненных для представительских нужд. Сотрудники, находившиеся в его подчинении, собрали деньги и передали их ответственным за хранение. Следователи и оперативники ФСБ выявили факт незаконного обогащения.