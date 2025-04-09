Суд арестовал начальника УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий
В Уфе суд арестовал начальника УФСИН по Республике Башкортостан по делу о превышении полномочий. Об этом в среду, 9 апреля, сообщило республиканское СУ СК России.
Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ранее в этот день начальника УФСИН задержали.
По версии следствия, в ноябре 2024 года он обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления.
После сотрудники, находившиеся в служебной зависимости от обвиняемого, собрали требуемую сумму и передали ее ответственным за хранение, а следователи совместно с оперативниками управления ФСБ при содействии главка собственной безопасности ФСИН России выявили факт незаконного обогащения.