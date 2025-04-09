Задержан начальник УФСИН Башкирии по делу о превышении полномочий
Начальник управления ФСИН России по Республике Башкортостан задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом 9 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) РФ в Telegram.
Возбужденно уголовное дело п.«е» ч.3 ст. 286 УК РФ.
«По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления», — уточнили в ведомстве.
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