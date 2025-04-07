Канада подала жалобу в ВТО на фоне пошлин США на автомобили и запчасти
Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти. Об этом 7 апреля свидетельствует публикация организации.
«Канада запросила консультации ВТО по спору с Соединенными Штатами относительно мер <...> по введению пошлин в 25% на автомобили и автомобильные детали», — говорится на сайте.
Согласно сообщению, Оттава утверждает, что меры несовместимы с обязанностями Вашингтона по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в размере 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.
На следующий день премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава введет пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие североамериканского торгового соглашения USMCA. Он назвал новые импортные пошлины прямым нарушением торговых соглашений, которые Трамп обсуждал и продвигал в свой первый срок.