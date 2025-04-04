Трамп борется тарифами с глобальной экономикой. Разбор

Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов практически на всю импортную продукцию, поступающую в Штаты. Почти все страны мира получили 10-процентные пошлины, также он обложил дополнительными сборами те государства, которые зарабатывают на торговле больше, чем США. Этой мерой в Белом доме хотят добиться увеличения промышленного производства и поколебать глобалистский характер экономики. Чем обернется тарифная политика Трампа — в материале «Известий».

Какие тарифы вводит Трамп

• За два с половиной месяца у власти Трамп подписал целый ряд указов, которые вводят тарифы на ввозимую в США продукцию. 12 марта вступили в силу 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия, которые позднее были расширены на алюминиевые банки и баночное пиво. Ранее в США действовали 10-процентные тарифы на эти металлы. В ответ на это Канада и Евросоюз ввели ответные пошлины.

• 3 апреля вступили в силу тарифы на импортируемые автомобили, а 3 мая они расширятся на иностранные автозапчасти, используемые для сборки машин в США. Исключение составляют автомобили, подпадающие под соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), которое требует закупать большую часть комплектующих внутри Северной Америки. Некоторые бренды, такие как BMW, под исключение не попали.

• Помимо секторальных тарифов Трамп также вводил меры в отношении конкретных стран. Чаще всего под ограничения попадала продукция из Китая. После начала своего второго срока Трамп дважды повышал тарифы для Пекина на 10%. В ответ Китай обложил пошлинами уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельхозтехнику, автомобили и агропродукцию из США.

• Под национальные тарифы попали также Канада и Мексика. С 4 марта в отношении них действуют 25-процентные пошлины на все товары за исключением подпадающих под действие USMCA — это около 50% мексиканского экспорта и 38% канадского. Нефть и энергоносители из Канады облагаются сборами в 10%. Если Оттава сразу ввела некоторые ответные тарифы, то Мехико на такой шаг не пошел.

• 2 апреля Трамп объявил о самом крупном пакете тарифов, которые он сам назвал взаимными. Он ввел с 5 апреля 10-процентные пошлины для 185 стран и территорий, в том числе некоторых необитаемых островов, а с 9 апреля — дополнительные тарифы для стран, которые имеют положительный торговый баланс, то есть получают от США больше денег, чем платят им. Под эту меру попали 60 стран — они получили дополнительные тарифы от 11 до 50%. Путем сложения всех тарифов вышло, что товары из Китая получили пошлину в 54%. На ряд стран, в том числе Канаду, Мексику, Россию, КНДР, Кубу и Белоруссию, Трамп новых ограничений не вводил.

Для чего Трамп вводит тарифы

• Трамп в своей политике руководствуется лозунгом «Сделать Америку великой снова». Под этим подразумевается движение в противоположную сторону от глобального мира. При Трампе США стремятся к тому, чтобы стать самодостаточной страной, которая в первую очередь думает о собственной выгоде, а не о том, как в ущерб себе вести за собой других. Глобальный мир зиждется на едином торговом пространстве, и поэтому Трамп стремится к его разрушению с помощью тарифов и перераспределения экономических благ в свою пользу.

• В более прикладном смысле администрация Трампа хочет, чтобы производство, перешедшее в страны с более дешевой рабочей силой, вернулось в США и дало американцам рабочие места. Хотя это было выгодно самим компаниям и позволяло им сокращать издержки, в Вашингтоне теперь считают, что экономическую модель следует развернуть в пользу рабочих, чтобы в первую очередь росло их благосостояние. Тарифы на иностранную продукцию должны, по замыслу Белого дома, сделать привлекательнее собственные товары и увеличить спрос на них, так как иностранные станут дороже.

• Помимо прочего, Трамп преследует еще одну чисто практическую цель — побороть дефицит бюджета за счет снижения ставок казначейских облигаций, чтобы ими было легче рефинансировать расходы. Когда Трамп вступил в должность во второй раз, 10-летние облигации торговались с доходностью 4,8%. На фоне введения тарифов они снизились до 4,07%. Обещание привести бюджет в порядок и избежать катастрофы в будущем было одним из основных у Трампа.

Справка «Известий» Бюджет США является дефицитным — расходы в нем из года в год превышают доходы. Для покрытия разницы государство выпускает казначейские облигации, обязуясь выплачивать премии их обладателям. Продажа облигаций компенсирует США дефицит, однако выплата премии сама по себе становится одной из расходных статей бюджета. Ставку, по которой выплачивается премия, можно регулировать различными экономическими инструментами. Чем ниже ставка, тем меньше государству придется расплачиваться по своим долгам и тем меньше будет дефицит бюджета.

• Еще одна декларируемая Трампом цель — борьба с отрицательным торговым балансом. Для США он составляет $1,1 трлн. Это самое большое значение среди всех стран мира, причем со значительным отрывом — на втором месте находится Индия с около $250 млрд. В отношении ВВП дефицит США почти достигает 4%, и в Белом доме видят проблему в том, что страна теряет слишком много средств, обеспечивая ими другие страны.

• Для целей Трампа выгодно также ослабление доллара, и именно оно происходит на фоне неопределенности, возникшей после последнего ввода тарифов. Текущий обвал доллара стал крупнейшим за последние 2,5 года, по отношению к некоторым мировым валютам он потерял до 2%. Более слабый доллар должен стимулировать экспорт США и снизить импорт. Этим инструментом уже давно пользуются ведущие экономики мира, в том числе Китай, Евросоюз и Япония, стимулируя таким образом свое производство за счет американского спроса.

• Помимо экономических целей Трамп преследует и политические. Первые тарифы против Канады, Мексики и Китая он объяснял необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Пекин вообще является главным раздражителем для Вашингтона в связи с его амбициями на мировое лидерство. В отношении Европы Трамп давал понять, что хочет переложить на нее вопросы безопасности и обороны. Тарифы призваны либо решить политические задачи Трампа, либо улучшить экономическое положение США. В Белом доме дают другим странам своеобразный выбор, изначально ставя оппонента в максимально невыгодные условия. При этом сам Трамп должен оказаться в выигрыше.

К каким последствиям приведут тарифы

• Введенные Трампом тарифы не стоит воспринимать как окончательные и не подлежащие пересмотру. В прошлом президент США не раз демонстрировал, что тарифы являются для него не только целью, но и средством, своеобразным инструментом, которым он добивается более выгодных переговорных позиций с той или иной страной. Получив то, что ему требовалось, Трамп легко может отложить угрозы ввода тарифов в сторону.

• В апреле Трамп безо всякого обсуждения ввел огромное число тарифов, отступив от своей обычной тактики. Но это не значит, что он от нее отказывается. В дальнейшем стоит ждать, что он станет договариваться с каждой страной по отдельности, добиваясь выгодных для себя условий. То, что в этот раз последствия наступили раньше предупреждения, может быть неприятно для остальных стран, но Трамп не выказывает по этому поводу какого-либо смущения.

• Если принять, что тарифы сохранятся в их нынешнем виде на достаточно продолжительное время, то основным последствием станет разрушение экономической глобализации. Строившая ее Всемирная торговая организация (ВТО) фактически перестанет существовать, так как ее деятельность потеряет всякий смысл. Тарифы Трампа не только вызовут ответную реакцию, но и развяжут руки другим странам, подтолкнув их к локальным торговым войнам, которые уже не будут касаться США. Другие интеграционные структуры, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, также в скором времени перестанут быть актуальными.

• Начиная торговую войну, США имеют некоторое преимущество в ней за счет того, что они являются первой экономикой мира и эмитентом самой ходовой валюты. Другим странам мало что остается противопоставить, даже если они введут ответные тарифы, так как их могут даже не заметить в Вашингтоне. В связи с этим им остается терпеть убытки, рассчитывая только на их сокращение, но никак не на то, что случившийся разворот в мировой экономике принесет им какую-либо выгоду. Аналитики уже подсчитали, что ущерб Евросоюзу может достичь €750 млрд, а Германии — неподъемные для нее €200 млрд, что приведет к потере 1,5% ВВП к 2028 году.

• Экономические проблемы в краткосрочной перспективе ждут и США. Резкая перестройка экономической модели не может пройти без негативных последствий. Тарифы закономерно приведут к росту инфляции в США, который может достичь 1–1,5%. Ожидается и замедление роста экономики, что может стать заметным уже в ближайшие полгода. Уже сейчас действия Трампа приводят к падению рынка акций и обвалу цен на нефть, но пока не настолько, чтобы говорить о признаках наступления рецессии, вероятность которой в США оценивается ниже 50%.

• Однако в более дальней перспективе в Вашингтоне рассчитывают добиться положительного для себя эффекта. Тарифы должны подтолкнуть американские компании к импортозамещению, росту производства и ликвидации безработицы для собственных граждан, в чем также помогает борьба с трудовыми мигрантами. Оживление экономики после первого шока и отладки технологических процессов позволит администрации Трампа снизить налоги и взять под контроль инфляцию, а заодно привести в порядок федеральный бюджет — параллельно над этим работает департамент государственной эффективности Илона Маска.

При подготовке материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: