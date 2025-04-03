Канада введет пошлины в 25% на импорт автомобилей из США
Канада введет пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие североамериканского торгового соглашения USMCA. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
«Канада ответит на пошлины США. В соответствии с американским подходом, Канада вводит 25% пошлины на все автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют требованиям CUSMA, нашему Североамериканскому соглашению о свободной торговле», — подчеркнул политик на брифинге.
Карни добавил, что введение президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин не направлены конкретно против Канады, однако разорвут мировую экономику и негативно скажутся на глобальном экономическом росте.
Премьер-министр Канады отметил, что новые импортные пошлины являются прямым нарушением торговых соглашений, которые Трамп обсуждал и продвигал в свой первый срок.
2 апреля президент США объявил о масштабных торговых мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%.
Позднее, 3 апреля, Еврокомиссия сообщила, что министры торговли страны Евросоюза 7 апреля утвердят меры в ответ на введенные США пошлины.