В ЕС утвердят ответные меры на пошлины США 7 апреля

Министры торговли стран Евросоюза (ЕС) 7 апреля утвердят меры в ответ на введенные США пошлины, сообщил глава торгового ведомства ЕС Марош Шефчович. Его слова 3 апреля опубликованы на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Я обсужу следующий шаг с министрами торговли ЕС 7 апреля, а голосование, как ожидается, состоится через два дня», — сказал Шефчович.

Уточняется, что консультации по контрмерам уже завершены.

По его словам, действия ЕС дополнят меры по ребалансировке, уже объявленные после решения США в прошлом месяце «ограничить экспорт стали и алюминия на сумму €26 млрд».

«ЕС уже давно выступает за сильную, справедливую и взаимовыгодную торговлю. Мы снова и снова доказываем, что такой подход приносит богатые дивиденды — и нашим партнерам, и нам», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных торговых мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение президентом США импортных пошлин является ошибкой. Он добавил, что Германия будет защищать свои интересы.