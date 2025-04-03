Шольц назвал ошибкой объявленные Трампом импортные пошлины

Объявленные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины являются ошибкой. Об этом 3 апреля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине.

Он подчеркнул, что текущая торговая система является достижением США, способствовавшим глобальному процветанию.

«Мы хотим сотрудничества, а не конфронтации и будем защищать наши интересы. Европа ответит на это решение единым, сильным и пропорционально», — приводит слова Шольца Reuters.

Канцлер также отметил, что Европейский союз (ЕС) представляет собой самый мощный внутренний рынок в мире с 450 млн потребителей, что дает ему возможность вести переговоры с правительством США для предотвращения торговой войны.

Кроме того, президент Бундесбанка и член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель указал, что решение Трампа о введении пошлин в отношении основных торговых партнеров может угрожать мировой финансовой стабильности.

«Глобальный экономический рост снизится. Цены вырастут», — передает агентство Bloomberg слова Нагеля.

Он также отметил, что новый пакет пошлин ставит под сомнение достижения ЕЦБ в борьбе с инфляцией и представляет угрозу для мировой экономики.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.