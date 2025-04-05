В ГД предложат ввести пожизненные выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев

В Госдуме (ГД) намерены предложить введение пожизненных выплат пострадавшим от нападения собак за счет их хозяев. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил депутат ГД Амир Хамитов.

«Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как подчеркнул депутат, эта сумма, может, не покроет расходы на лечение, но зато заставит владельцев собак задуматься, что дешевле — пожизненная выплата или намордник.

Помимо этого, он предложил расширить список потенциально опасных пород. Так, по мнению собеседника агентства, тот факт, что собака не является охотничьей или бойцовской, еще не говорит о том, что она не представляет потенциальную опасность для окружающих.

В заключение депутат напомнил, что поведение даже хорошо знакомого животного бывает непредсказуемым.

Ранее, 26 февраля, произошло нападение двух хаски на девятилетнего ребенка. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Школьника с множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. Позже ребенка транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пострадавшему сделали операцию. Врач зашил мальчику один сосуд диаметром около 0,1 мм, при этом он оценил нос и оставшуюся губу ребенка как почти нежизнеспособные. Хозяину собак предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). На допросе он признал свою вину, добавив, что какое-то время не кормил животных и это могло повлиять на их агрессивное поведение.

Отец мальчика Валентин Королев рассказал о процессе реабилитации сына. Так, по его словам, ребенок ни разу за это время не заплакал и воспринимает ситуацию как взрослый человек.