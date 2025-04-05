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В ГД предложат ввести пожизненные выплаты пострадавшим от собак за счет хозяев

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Фото: ТАСС/Андрей Епихин
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В Госдуме (ГД) намерены предложить введение пожизненных выплат пострадавшим от нападения собак за счет их хозяев. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил депутат ГД Амир Хамитов.

«Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Как подчеркнул депутат, эта сумма, может, не покроет расходы на лечение, но зато заставит владельцев собак задуматься, что дешевле — пожизненная выплата или намордник.

Помимо этого, он предложил расширить список потенциально опасных пород. Так, по мнению собеседника агентства, тот факт, что собака не является охотничьей или бойцовской, еще не говорит о том, что она не представляет потенциальную опасность для окружающих.

В заключение депутат напомнил, что поведение даже хорошо знакомого животного бывает непредсказуемым.

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Ранее, 26 февраля, произошло нападение двух хаски на девятилетнего ребенка. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Школьника с множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. Позже ребенка транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пострадавшему сделали операцию. Врач зашил мальчику один сосуд диаметром около 0,1 мм, при этом он оценил нос и оставшуюся губу ребенка как почти нежизнеспособные. Хозяину собак предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). На допросе он признал свою вину, добавив, что какое-то время не кормил животных и это могло повлиять на их агрессивное поведение.

Отец мальчика Валентин Королев рассказал о процессе реабилитации сына. Так, по его словам, ребенок ни разу за это время не заплакал и воспринимает ситуацию как взрослый человек.

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