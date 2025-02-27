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Хирург рассказал о состоянии мальчика из Сочи с разорванным хаски лицом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Хирург, оперировавший девятилетнего ребенка из Сочи с разорванным хаски лицом, сообщил отцу пострадавшего Валентину Королеву о состоянии мальчика. Об этом 27 февраля узнали «Известия».

Врач зашил мальчику один сосуд диаметром около 0,1 мм, при этом он оценивает нос и оставшуюся губу ребенка как почти нежизнеспособные.

«Лоскут немного кровит. Будет чудо, если нос и губа [мальчика] приживутся», — говорится в письме хирурга отцу пострадавшего.

Кроме того, отец ребенка сообщил, что главврач больницы попросил его извлечь из собак оставшиеся фрагменты лица мальчика. По словам Королева, хозяин двух напавших хаски не стал возражать против их умертвления для вскрытия. Однако родитель пострадавшего пока не получил фрагменты лица сына.

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Нападение двух хаски на девятилетнего ребенка произошло в Сочи 26 февраля. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Позднее школьника со множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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