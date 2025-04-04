Собачий фарс: Краснодарский край стал антилидером по нападениям животных

В Краснодарском крае зафиксировано наибольшее количество пострадавших от укусов собак за 2024 год — люди обращались за медицинской помощью более 14 тыс. раз, сообщили в местном Роспотребнадзоре. На втором-третьем местах, согласно исследованию «Известий», оказались Свердловская и Волгоградская области — там было зафиксировано по 8 тыс. нападений. При этом на программы по отлову и стерилизации беспризорных животных в прошлом году по всей России было выделено почти 4,5 млрд рублей. В некоторых регионах эта сумма превышала 200 млн рублей, а в том же Краснодарском крае составила 159,5 млн. Главная причина неэффективности расходования средств — контракты с недобросовестными подрядчиками, полагают эксперты. Подробнее о проблеме — в материале «Известий».

Где чаще всего кусали собаки

Краснодарский край стал антилидером среди российских регионов по числу нападений собак на людей в 2024 году, выяснили «Известия», изучив данные 60 региональных управлений Роспотребнадзора. Всего врачи региона зафиксировали более 14 тыс. укусов — на 7% больше, чем в 2023-м. За январь–февраль 2025 года число подобных инцидентов в крае уже достигло почти 2,5 тыс.

Последний громкий случай произошел в марте этого года. Стая собак напала на подростков в Усть-Лабинске, сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю. Трое юношей решили осмотреть трассу для мотокросса, где на них и напали животные. В итоге подростков госпитализировали в травматологическое отделение.

Также нападения собак активно фиксировались в Свердловской и Волгоградской областях — по 8 тыс. случаев за год. Среди исследованных «Известиями» регионов они заняли второе-третье места. Затем идет Татарстан, где собаки покусали людей 6,4 тыс. раз, а замыкает пятерку Челябинская область — 6,2 тыс. нападений.

В Челябинске за 2024 год произошла серия громких случаев. 17 декабря в поселке Шагол бродячая собака напала на 10-летнюю девочку и укусила ее за ногу. Месяцем ранее там же бродячие собаки напали на женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

«В социальных сетях граждане отмечали, что, несмотря на большое количество безнадзорных собак в городе, мер к их отлову не принимается», — сообщили в СК.

В федеральном Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что всего в 2024-м за медпомощью из-за нападения собак (сюда же входят ослюнения и оцарапывания) обратились 237 тыс. человек. Это на 0,9% меньше по сравнению с 2023 годом.

Сколько потратили на борьбу с бродячими собаками

Для решения проблемы с безнадзорными животными в России действует система «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» (ОСВВ). Бюджеты на ее реализацию выделяют сами регионы. Также в 15 субъектах разрешена эвтаназия безнадзорных животных, в скором времени такая мера начнет действовать еще в двух. Исполнителями программы по заказу властей чаще всего выступают частные фирмы, приюты для животных.

За 2024 год по всей России на эти нужды было выделено 4,45 млрд рублей (+41% к 2023-му). Число госзакупок также выросло — с 2,4 тыс. до 2,6 тыс., сообщили «Известиям» в сервисе «Контур.Закупки». В нынешнем году финансирование продолжает увеличиваться: в I квартале оно составило 1,74 млрд рублей (+21% к тому же периоду годом ранее). Количество контрактов возросло на 10%.

— Прирост может свидетельствовать о расширении программ по регулированию численности безнадзорных животных, а также об увеличении стоимости оказываемых услуг, — рассказал эксперт сервиса Василий Данильчик.

Больше всего в 2024 году на эти программы потратили в Хабаровском крае — 288,1 млн рублей. За это время в области было зафиксировано около 3 тыс. укусов собак. В 2025 году бюджет на ОСВВ в регионе был сокращен более чем в два раза.

Среди лидеров по бюджету, выделенному на работу с беспризорными животными, также ХМАО — 249,1 млн рублей, Сахалин — 243,8 млн и тот же Краснодарский край — 159,1 млн.

При этом если пересчитывать расходы на 100 тыс. жителей, то разброс в тратах — в десятки раз. Так, на Сахалине этот показатель — 53,2 млн рублей, в Хабаровске — 22,5 млн, в Краснодарском крае — 2,7 млн, а в Волгоградской области — 1 млн, подсчитали «Известия».

Работает ли ОСВВ

Система ОСВВ способна работать в регионах, где грамотно подходят к ее реализации, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Сейчас регионы вправе сами решать, как поступать с безнадзорными животными: какие штрафы вводить, сколько тратить на приюты, с кем заключать контракты. Но далеко не все хотят брать ситуацию под контроль. Области, в которых ответственно подходят к вопросу, показывают положительную динамику. Например, Москва или Воронежская область, — полагает он.

Но некоторые власти регионов после введения программы ОСВВ начали злоупотреблять своими полномочиями, рассказала «Известиям» член ассоциации «Зооправо», учредитель благотворительного фонда защиты природы и животных «Ангел бережет» Эльвира Кутуева.

— Цена в госконтракте, например, в Татарстане, на одну собаку около 4 тыс. рублей, — пояснила она. — А стоимость только стерилизации взрослой собаки составляет 6 тыс. рублей. Дополнительно — расходы на отлов, транспортировку, содержание и прочее. Чиновникам в целом неважно, ловят этих собак или нет.

Поэтому, по ее словам, часто подрядчиками становятся недобросовестные отловщики. В качестве примера она привела случай с заключением контрактов сразу в нескольких регионах (Чувашии, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях) с ИП Сергеем Мадьянкиным, который, по словам Кутуевой, известен сомнительными методами работы.

— Такие как он — это черные подрядчики. В нашем регионе власти, услышав людей, внесли его в черный список, — рассказала Эльвира Кутуева. — Он не просто перевозил собак из района в район и отпускал, а также травил их. Хозяйских собак он воровал и потом требовал с людей выкуп — якобы они должны оплатить расходы на содержание. Кроме того, черные подрядчики нередко делают всё, чтобы собак стало гораздо больше — так они зарабатывают.

Сергей Мадьянкин, по словам зоозащитницы, чаще всего брал контракты в мелких населенных пунктах, поскольку там легче договориться об «особенностях» работы с администрацией.

— Для того чтобы поток бездомных собак не сокращался, он придумал свои ходы и лазейки, — добавила она. — Например, умышленный выпуск уже беременных сук — этому есть доказательства, как минимум УЗИ. То есть они делают надрезы в брюшной полости и имитируют стерилизацию, либо делают просто шов, либо у собак режут репродуктивные органы, но не удаляют.

«Известия» пытались связаться с Сергеем Мадьянкиным, но ответа не получили.

Проблема бездомных животных требует системного подхода, а не стихийных решений, отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. ОСВВ задумывалась как эффективная мера, но из-за пробелов в контроле она не всегда достигает цели.

— Если программа ОСВВ будет выполняться добросовестно — с реальной стерилизацией, вакцинацией и контролем за выпущенными животными, это создаст безопасную среду и для людей, и для собак, — полагает она.

Где складывается самая сложная ситуация

В числе регионов, где проблемы с ОСВВ проявляются наиболее ярко, в комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ назвали Астраханскую и Оренбургскую области, Якутию и Бурятию.

Не во всех регионах должным образом выясняют и анализируют численность бездомных животных, а также количество эксцессов с ними, указано в специальном докладе ОП РФ. Когда нет данных мониторинга, невозможно должным образом спланировать бюджетное финансирование и эффективно расходовать деньги, отметили там. Кроме того, власти регионов не всегда обладают достоверной информацией о мероприятиях муниципалитетов.

«Зачастую информация о наличии и возможностях негосударственных приютов для животных не собирается на постоянной основе и не анализируется», — подчеркивается в докладе.

40% всех нападений происходит по вине домашних собак, которых хозяева отпускают на самовыгул, отметил Владимир Бурматов. Федеральный закон это запрещает, но владельцы животных регулярно нарушают его.

Зачастую хозяева не работают над социализацией таких животных. Оказавшись на свободе, они могут наброситься на человека, поскольку просто не знают, как себя с ним вести. Бродячие же собаки нападают, только если защищают свою территорию, пищу или течную самку, добавляет кинолог Александр Шекян.

В марте 2025-го депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий лишать приюты права возвращать бездомных животных на прежние места их обитания. Предполагалось, что инициатива также даст субъектам право умерщвлять их после предельного срока содержания. Этот период регионы должны были бы определять самостоятельно.

— Возвращение животного после стерилизации не гарантирует, что оно не поведет себя агрессивно. Инстинкты в любом случае сохраняются. Никто не знает, будет ли в итоге собака представлять опасность для общества, — рассказала «Известиям» одна из авторов законопроекта председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Инициативу поддержали и в Следственном комитете. В ведомстве сообщили, что при реализации ОСВВ количество расследуемых уголовных дел по фактам нападения собак лишь росло. За последние три года — более чем в пять раз. Если в 2022 году в работе было 78 уголовных дел, то в 2024-м — уже 408.



Тем не менее рассмотрение законопроекта отложили на неопределенный срок, так как «формирование мнения с учетом позиции всех заинтересованных ведомств продолжается».