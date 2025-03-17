Убить нельзя отловить: зоозащитники выступили против эвтаназии в приютах

Проблемы с безнадзорными собаками возникают в регионах не из-за практики их отлова и возвращения на улицы, а из-за ее ненадлежащего применения — к такому выводу пришли участники нулевого чтения поправок в закон об ответственном обращении с животными , которое прошло в Общественной палате РФ. Сейчас четвероногие отлавливаются, стерилизуются — и возвращаются в естественную среду обитания. Вместо этого предлагается разрешить регионам умерщвлять бездомных животных по истечении срока содержания в приютах . Действующая сейчас система не обеспечивает безопасность населения, считают авторы инициативы. Но в ОП РФ причиной проблем назвали отсутствие надлежащего контроля за исполнением действующего законодательства. Что предлагают депутаты

Законопроект, наделяющий регионы полномочиями разрешать процедуру умерщвления животных по истечении срока содержания в приютах, вызвал большой общественный резонанс . На это обратила внимание председатель комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина в ходе нулевых чтений законопроекта. Она напомнила, что в ряде российских регионов в эти выходные прошли акции зоозащитников, в которых приняли участие тысячи человек.

Так, люди приходили подать обращения в приемную президента России, участвовали в акциях в Иркутской области и Удмуртии, Хабаровском крае и Татарстане.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Инициатива предлагает наделить местные органы власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных без владельцев в приютах, напомнила «Известиям» один из его авторов, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По истечении отведенного времени животных разрешат усыплять.

— Отловленных собак помещают в пункты временного содержания, откуда животных направляют либо в приют, либо к новым хозяевам. Сколько животные могут находиться в таком пункте — это уже вопрос полномочий местных властей и наличия у них средств. Если никто не забрал животное, оно никому не нужно, мы даем право регионам рассматривать вопрос о его усыплении , — пояснила она.

Соответствующие законы — об эвтаназии животных — уже приняли 27 регионов , добавила она. — Может, где-то нет в этом необходимости, а есть очередь на таких собак или приюты готовы забирать собак. Мы их в этом не ограничиваем. И не устанавливаем в законопроекте сроки содержания животных в пунктах временного содержания. Всё на усмотрение региона, — заверила она. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Речь, по ее словам, идет именно о бесхозных животных, которых не забрали ни граждане, ни приюты. — А на сами приюты никто не покушается, — подчеркнула депутат. При этом в тексте законопроекта речь идет «животных, содержащихся в приютах», убедились «Известия». В нескольких частях закона сейчас говорится, что они находятся там до момента передачи новым владельцам или до естественной смерти, а также их возврата на прежние места их обитания. Но в поправках формулировка о возвращении на улицы теперь отсутствует — она замещена фразой о неком предельном сроке содержания животных . И эту же формулировку законопроект вносит как условие для умерщвления животных — пока в законе указана такая возможность лишь в случае непереносимых физических страданий нежизнеспособных особей. Фото: РИА Новости/Илья Питалев Комитет по защите семьи уже дал положительное заключение, рассмотреть законопроект в первом чтении планируется на этой неделе 19 марта, добавила Нина Останина. «Законопроект является первым шагом в подготовке пакета законопроектов, направленных на усиление защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от безнадзорных животных», — говорится в заключении комитета. На нулевых чтениях в ОП РФ Нина Останина не присутствовала, хотя организаторы мероприятия заверили, что направили ей приглашение. Поводок найдется: владельцев животных планируют наказывать за смерть человека В Госдуме предлагают ввести в УК статью для хозяев, которые не следят за своими питомцами Как устроена система отлова животных Действующая редакция закона об ответственном обращении с животными предусматривает обязанность владельцев приютов и уполномоченных ими лиц содержать таких животных до возврата на прежние места их обитания, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Сейчас, в зависимости от региона, предельные сроки содержания безнадзорных животных в приютах составляют около 10–15 дней, после чего владельцы приюта обязаны вернуть животное на прежнее место обитания, то есть закон не предполагает альтернативных действий , — напомнил он.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В условиях существующего регулирования умерщвление животных возможно, но для этого потребуется заключение врача о наличии неизлечимого заболевания или острой травмы, несовместимой с жизнью, добавил юрист.

В июле 2024 года Конституционный суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться, только когда другие мероприятия не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, общественную безопасность . Однако норму закона об ответственном обращении с животными, которая позволяет регионам самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными, признали соответствующей Конституции. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Действующая сейчас система, предполагающая возвращение бездомных животных в среду их обитания, не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

« Факты причинения тяжкого вреда здоровью и гибели детей вследствие нападения бездомных животных являются трагичным свидетельством невозможности такой практики в дальнейшем », — указано там.

Чего опасаются зоозащитники

Концептуально предлагаемый законопроект фактически отменяет такой метод воздействия на популяцию бездомных собак, как их отлов и стерилизация с последующим возвратом на прежние места обитания , считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Формат отлова с последующим уничтожением животных будет очень удобен для недобросовестных подрядчиков , которым можно будет не отчитываться о возвращении определенного числа особей в естественную среду, полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отлов и стерилизацию с последующим возвращением в места обитания он назвал научно обоснованным методом, который показывает свою эффективность.

— Разрешение умерщвлять животных в приютах сведет на нет все достигнутые результаты, — отметил он. — Кроме того, это негативно скажется на популяции. Невозможно свести к нулю риск возникновения опасных случаев, для этого пришлось бы убрать и всех домашних собак.

Уже сейчас во многих регионах существует проблема с тем, что подрядчики, которые занимаются отловом бездомных животных, просто умерщвляют их , обратила внимание глава фонда помощи бездомным животным «Домашний», советник губернатора Московской области на общественных началах Илона Броневицкая.

— Где-то написали огромный список заболеваний, причем некоторые из них лечатся одной таблеткой, но его используют как показания для умерщвления. Комиссия состоит из трех человек — фельдшера, уборщика вольеров и директора пункта временного содержания. Они подписывают акт, собаку убивают и даже не отдают волонтерам , — посетовала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Предлагаемые депутатами Госдумы меры не помогут сэкономить бюджетные средства, полагает она, поскольку отлов и гуманное умерщвление животных будет обходиться в такую же сумму, как их содержание.

— Кроме того, это просто колоссальная лазейка для воровства бюджетных средств. Никто не будет покупать дорогой наркоз, будут использовать запрещенные вещества, от которых собаки будут умирать в мучениях , — полагает она.

Проблему с безопасностью порождает не практика возвращения бездомных животных в среду их обитания, а ее отсутствие или ненадлежащее применение в ряде регионов, добавила зоозащитник Светлана Зиберт. Нужна система контроля со стороны федеральных властей, полагает она.

Проблема бездомных животных остается актуальной, признал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров.

— В таком виде законопроект нашим Комитетом по конституционному законодательству не поддерживается , — отметил он на заседании в Общественной палате.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Законопроект о праве на умерщвление животных раскалывает общество, считает главный советник Экспертного управления президента России Денис Брюнин.

— У нас в части субъектов закон об ответственном обращении с животными нормально работает, не допускается случаев резонансного нападения на людей, у большей части субъектов ситуация обстоит средне. Есть еще часть регионов, где периодически происходят эксцессы. Почему-то законом мы предлагаем ликвидировать всю систему отлова, стерилизации и возвращения животных , — заявил он.

Нужно дать оценку тем регионам, которые не ведут такую работу должным образом, подчеркнул он.