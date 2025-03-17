Убить нельзя отловить: зоозащитники выступили против эвтаназии в приютах
Проблемы с безнадзорными собаками возникают в регионах не из-за практики их отлова и возвращения на улицы, а из-за ее ненадлежащего применения — к такому выводу пришли участники нулевого чтения поправок в закон об ответственном обращении с животными, которое прошло в Общественной палате РФ. Сейчас четвероногие отлавливаются, стерилизуются — и возвращаются в естественную среду обитания. Вместо этого предлагается разрешить регионам умерщвлять бездомных животных по истечении срока содержания в приютах. Действующая сейчас система не обеспечивает безопасность населения, считают авторы инициативы. Но в ОП РФ причиной проблем назвали отсутствие надлежащего контроля за исполнением действующего законодательства.
Что предлагают депутаты
Законопроект, наделяющий регионы полномочиями разрешать процедуру умерщвления животных по истечении срока содержания в приютах, вызвал большой общественный резонанс. На это обратила внимание председатель комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина в ходе нулевых чтений законопроекта. Она напомнила, что в ряде российских регионов в эти выходные прошли акции зоозащитников, в которых приняли участие тысячи человек.
Так, люди приходили подать обращения в приемную президента России, участвовали в акциях в Иркутской области и Удмуртии, Хабаровском крае и Татарстане.
Инициатива предлагает наделить местные органы власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных без владельцев в приютах, напомнила «Известиям» один из его авторов, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По истечении отведенного времени животных разрешат усыплять.
— Отловленных собак помещают в пункты временного содержания, откуда животных направляют либо в приют, либо к новым хозяевам. Сколько животные могут находиться в таком пункте — это уже вопрос полномочий местных властей и наличия у них средств. Если никто не забрал животное, оно никому не нужно, мы даем право регионам рассматривать вопрос о его усыплении, — пояснила она.
Соответствующие законы — об эвтаназии животных — уже приняли 27 регионов, добавила она.
— Может, где-то нет в этом необходимости, а есть очередь на таких собак или приюты готовы забирать собак. Мы их в этом не ограничиваем. И не устанавливаем в законопроекте сроки содержания животных в пунктах временного содержания. Всё на усмотрение региона, — заверила она.
Речь, по ее словам, идет именно о бесхозных животных, которых не забрали ни граждане, ни приюты.
— А на сами приюты никто не покушается, — подчеркнула депутат.
При этом в тексте законопроекта речь идет «животных, содержащихся в приютах», убедились «Известия». В нескольких частях закона сейчас говорится, что они находятся там до момента передачи новым владельцам или до естественной смерти, а также их возврата на прежние места их обитания. Но в поправках формулировка о возвращении на улицы теперь отсутствует — она замещена фразой о неком предельном сроке содержания животных.
И эту же формулировку законопроект вносит как условие для умерщвления животных — пока в законе указана такая возможность лишь в случае непереносимых физических страданий нежизнеспособных особей.
Комитет по защите семьи уже дал положительное заключение, рассмотреть законопроект в первом чтении планируется на этой неделе 19 марта, добавила Нина Останина.
«Законопроект является первым шагом в подготовке пакета законопроектов, направленных на усиление защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от безнадзорных животных», — говорится в заключении комитета.
На нулевых чтениях в ОП РФ Нина Останина не присутствовала, хотя организаторы мероприятия заверили, что направили ей приглашение.
Как устроена система отлова животных
Действующая редакция закона об ответственном обращении с животными предусматривает обязанность владельцев приютов и уполномоченных ими лиц содержать таких животных до возврата на прежние места их обитания, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
— Сейчас, в зависимости от региона, предельные сроки содержания безнадзорных животных в приютах составляют около 10–15 дней, после чего владельцы приюта обязаны вернуть животное на прежнее место обитания, то есть закон не предполагает альтернативных действий, — напомнил он.
В условиях существующего регулирования умерщвление животных возможно, но для этого потребуется заключение врача о наличии неизлечимого заболевания или острой травмы, несовместимой с жизнью, добавил юрист.
В июле 2024 года Конституционный суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться, только когда другие мероприятия не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, общественную безопасность. Однако норму закона об ответственном обращении с животными, которая позволяет регионам самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными, признали соответствующей Конституции.
Действующая сейчас система, предполагающая возвращение бездомных животных в среду их обитания, не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
«Факты причинения тяжкого вреда здоровью и гибели детей вследствие нападения бездомных животных являются трагичным свидетельством невозможности такой практики в дальнейшем», — указано там.
Чего опасаются зоозащитники
Концептуально предлагаемый законопроект фактически отменяет такой метод воздействия на популяцию бездомных собак, как их отлов и стерилизация с последующим возвратом на прежние места обитания, считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.
Формат отлова с последующим уничтожением животных будет очень удобен для недобросовестных подрядчиков, которым можно будет не отчитываться о возвращении определенного числа особей в естественную среду, полагает он.
Отлов и стерилизацию с последующим возвращением в места обитания он назвал научно обоснованным методом, который показывает свою эффективность.
— Разрешение умерщвлять животных в приютах сведет на нет все достигнутые результаты, — отметил он. — Кроме того, это негативно скажется на популяции. Невозможно свести к нулю риск возникновения опасных случаев, для этого пришлось бы убрать и всех домашних собак.
Уже сейчас во многих регионах существует проблема с тем, что подрядчики, которые занимаются отловом бездомных животных, просто умерщвляют их, обратила внимание глава фонда помощи бездомным животным «Домашний», советник губернатора Московской области на общественных началах Илона Броневицкая.
— Где-то написали огромный список заболеваний, причем некоторые из них лечатся одной таблеткой, но его используют как показания для умерщвления. Комиссия состоит из трех человек — фельдшера, уборщика вольеров и директора пункта временного содержания. Они подписывают акт, собаку убивают и даже не отдают волонтерам, — посетовала она.
Предлагаемые депутатами Госдумы меры не помогут сэкономить бюджетные средства, полагает она, поскольку отлов и гуманное умерщвление животных будет обходиться в такую же сумму, как их содержание.
— Кроме того, это просто колоссальная лазейка для воровства бюджетных средств. Никто не будет покупать дорогой наркоз, будут использовать запрещенные вещества, от которых собаки будут умирать в мучениях, — полагает она.
Проблему с безопасностью порождает не практика возвращения бездомных животных в среду их обитания, а ее отсутствие или ненадлежащее применение в ряде регионов, добавила зоозащитник Светлана Зиберт. Нужна система контроля со стороны федеральных властей, полагает она.
Проблема бездомных животных остается актуальной, признал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров.
— В таком виде законопроект нашим Комитетом по конституционному законодательству не поддерживается, — отметил он на заседании в Общественной палате.
Законопроект о праве на умерщвление животных раскалывает общество, считает главный советник Экспертного управления президента России Денис Брюнин.
— У нас в части субъектов закон об ответственном обращении с животными нормально работает, не допускается случаев резонансного нападения на людей, у большей части субъектов ситуация обстоит средне. Есть еще часть регионов, где периодически происходят эксцессы. Почему-то законом мы предлагаем ликвидировать всю систему отлова, стерилизации и возвращения животных, — заявил он.
Нужно дать оценку тем регионам, которые не ведут такую работу должным образом, подчеркнул он.