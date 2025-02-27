Хозяину напавших на ребенка в Сочи собак предъявили обвинение

В Сочи хозяину собак, которые напали на девятилетнего ребенка и причинили ему серьезные травмы, предъявлено обвинение. Об этом 27 февраля сообщает следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По версии следствия, обвиняемый признал свою вину и пояснил, что некоторое время не кормил собак, что могло повлиять на их агрессивное поведение. Нападение произошло в одном из жилых районов города, когда дети играли на улице. В результате атаки животных пострадавшему ребенку было причинено значительное повреждение лица.

В настоящее время проводится расследование по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

Нападение двух хаски на девятилетнего ребенка произошло в Сочи 26 февраля. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Школьника с множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пострадавшему сделали операцию. Врач зашил мальчику один сосуд диаметром около 0,1 мм, при этом он оценил нос и оставшуюся губу ребенка как почти нежизнеспособные.