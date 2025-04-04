В России создают антропометрический «портрет» киберспортсмена

Сотрудники кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета разработали и запустили исследование по изучению специфических особенностей киберспортсменов высокого уровня. Проект реализуется под руководством завкафедрой Евгения Ачкасова.

«Исследование направлено на оценку когнитивных качеств, антропометрических показателей, компонентного состава тела и метаболизма. В работе будет произведена оценка качества жизни и рисков для здоровья, связанных с длительным пребыванием за компьютером, а также разработаны рекомендации по улучшению физической активности и профилактике травм и профессиональных заболеваний у киберспортсменов», — рассказал «Известиям» руководитель научной группы, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Репетюк.

Первый этап исследования завершился в конце февраля, он включал оценку функционального состояния высшей нервной деятельности: скорости сенсомоторной реакции и принятия решений, внимания, а также когнитивных возможностей. В нем приняли участие более 60 человек (как киберспортсменов, так и студентов без такого опыта).

На следующих этапах работы запланированы проведение антропометрических измерений, оценка компонентного состава тела и качества жизни киберспортсмена. По результатам работы будут разработаны персонализированные рекомендации, направленные на улучшение результатов тренировочной и соревновательной деятельности, функционального состояния, а также профилактику травм и заболеваний.

Ученые расcчитывают, что это позволит добиваться нашим спортсменам еще более высоких результатов на мировой арене.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 4 апреля, в 10:00:

Счетчик геймера: в РФ создают антропометрический «портрет» киберспортсмена