СМИ узнали о желании ЕС возобновить поставки российского газа

Высокопоставленные немецкие чиновники снова заговорили о возможных поставках российского газа после урегулирования конфликта на Украине из-за всё менее хороших отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщил журнал Der Spiegel.

«Если ЕС будет и дальше придерживаться плана отказа от российского газа к 2027 году, он всё больше будет зависеть от всё более непредсказуемых США», — следует из публикации.

Там добавили, что ЕС на данный момент пребывает в «энергетической ловушке, где Трамп пытается навязать больше сжиженного природного газа, Россия настаивает на возвращении проекта «Северный поток – 2».

При этом отмечается, что при сближении ЕС с РФ он обретет зависимость от двух «нежелательных партнеров».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что попросил министра энергетики Украины Германа Галущенко прекратить атаки на российские энергообъекты.

По его словам, он обратился с такой просьбой к минэнерго в ходе недавней с ним встречи.

Кроме того, Сийярто рассказал 11 марта, что поставки нефти из РФ в Венгрию по «Дружбе» были приостановлены из-за атаки дрона ВСУ на измерительную станцию трубопровода.