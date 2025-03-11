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Сийярто сообщил о приостановке поставки нефти из РФ из-за атаки ВСУ на «Дружбу»

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Поставки нефти из РФ в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на измерительную станцию «Дружбы». Об этом 11 марта заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Ночью украинский беспилотник нанес удар по измерительной станции на нефтепроводе «Дружба». <…> Была повреждена измерительная станция, и транспортировка нефти пока невозможна», — заявил Сийярто в видеообращении в соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт расценивает атаку Киева на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет.

«Нефтепровод «Дружба» имеет решающее значение для снабжения нашей страны нефтью, и важно, что если он будет выведен из строя, то снабжение нефтью Венгрии и Словакии станет физически невозможным. <…> Энергоснабжение Венгрии — это вопрос суверенитета, и мы ожидаем, что все будут уважать это», — сказал он.

Он также добавил, что поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» могут возобновиться после ремонта к вечеру вторника.

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Накануне Сийярто заявил, что правительство Венгрии всё еще считает вступление Украины в Европейский союз (ЕС) опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.

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