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Песков указал на право РФ не соблюдать договоренности при продолжении ударов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжить нарушать эти договоренности. Об этом 28 марта на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что представители РФ и США достигли договоренностей на переговорах и сейчас Вооруженные силы (ВС) России продолжают выполнять приказ Верховного главнокомандующего.

«При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также указал на продолжающиеся попытки ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам РФ, которые демонстрируют «тотальную бесконтрольность» со стороны ВСУ.

Комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о внешнем руководстве на Украине, Песков подчеркнул, что оно является точкой зрения российского лидера и основывается на реальном положении дел в стране.

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Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», объект фактически уничтожен. Противник также пытался атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Минобороны ежедневно сообщает о нарушениях моратория на удары по энергетической инфраструктуре со стороны киевского режима. Так, днем ранее ведомство доложило о продолжении атак на Глебовское газохранилище в Крыму, а также об ударах ВСУ по энергообъектам в Брянской и Курской областях.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила недоговороспособность Киева в свете продолжающихся атак на энергообъекты России.

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