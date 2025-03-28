Суд в ДНР заочно приговорил к семи годам воевавшего за ВСУ американского наемника

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима 36-летнего наемника из США Роберта Энтони Вардаро. Об этом сообщили 28 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Суд установил, что в феврале 2022 года Вардаро прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в качестве наемника в состав Интернационального легиона. Он прошел военную подготовку, в ходе которой снабжался продуктами, а также другим материальным обеспечением, необходимым для его жизнедеятельности.

До июня 2022 года он участвовал в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур против военнослужащих ВС РФ. Размер полученного вознаграждения превысил 346 тыс. рублей.

Ранее, 27 марта, 28-летнего гражданина Франции Артура Тремуле заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии строгого режима. Он также вступил в ряды батальона специального назначения Интернационального легиона и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.