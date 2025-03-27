Суд ДНР приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 28-летнего гражданина Французской Республики Артура Тремуле к 14 годам колонии строгого режима. Об этом 27 марта сообщается на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что в период с мая по август 2022 года фигурант прибыл на территорию Украины, где вступил в ряды батальона специального назначения Интернационального легиона. Он участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). За указанные поступки Тремуле получил вознаграждение.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

24 марта Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии гражданина Грузии Надима Хмаладзе, признав его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). В составе различных вооруженных формирований он принимал участие в боевых действиях на территории города Ирпень, поселка Гостомель Бучанского района и городе Буча Киевской области Украины. За это он получил вознаграждение на сумму более 745 тыс. рублей.