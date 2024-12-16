Около 6,5 тыс. наемников из других государств было ликвидировано в зоне СВО. В общей сложности на Украину отправились боевики из 110 стран, больше всего — из Польши, США и Грузии. Об этом «Известиям» сообщила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. При этом приток наемников неуклонно снижается — из-за потерь и сложности ведения боевых действий. К каким еще мерам прибегает Украина на фоне военных неудач и нехватки личного состава — в материале «Известий».

Зачем на Украину едут иностранные наемники

Количество прибывающих на Украину наемников постепенно снижается, отметила Юлия Жданова. Причина такой тенденции — большие потери и сложность ведения боевых действий. По данным Министерства обороны России, из 15 тыс. прибывших на Украину наемников около 6,5 тыс. уже уничтожено, подчеркивает дипломат.

«Солдаты удачи» на Украине получают порядка $3–7 тыс. ежемесячно. Однако привлекает их не только финансовая сторона. Большинство наемников осознанно совершают преступления на почве русофобии.

Допрос британского наемника Джеймса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен в Курской области Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

— Многие из них — истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области, — рассказала Жданова.

Курскую область киевские боевики атаковали в августе 2024 года. В регионе объявили ЧС федерального характера, а население приграничных регионов эвакуировали. Всё это время следственные органы документируют совершенные там преступления украинских войск, на стороне которых было много наемников в частности из Польши, Грузии, Франции, подтверждают мирные жители.

— К настоящему моменту около 800 граждан иностранных государств, которые в статусе наемников принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ, признаны виновными. Следственный комитет ведет свою работу, и мы исходим из того, что все ответственные за преступления понесут ответственность, — отметила дипломат.

Наемники из каких стран принимают участие в боевых действиях

На данный момент зафиксировано прибытие в зону конфликта наемников из 110 стран. Несмотря на широкую географию, основной приток иностранной живой силы идет примерно из одних и тех же государств.

Гражданин Великобритании Джон Хардинг, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Ранее в Минобороны России заявляли, что самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши — 2960 человек. В пятерку также входят США (1113), Грузия (1042), Канада (1005) и Великобритания (822). Группы боевиков именно из этих стран и несут самые большие потери.

Недавно «Известия» сообщали и об увеличении числа колумбийских наемников. По данным российского военного ведомства на март 2024 года, с начала СВО на Украину прибыло 430 «солдат удачи» из латиноамериканской страны — на тот момент 217 из них уже были ликвидированы. Власти Колумбии сейчас обсуждают запрет вербовки на собственной территории, а также признание незаконным какое-либо участие граждан республики в военных конфликтах за рубежом.

Украинские власти активно обращаются и к услугам частных военных компаний. Вербовкой наемников со всего мира занимаются американские ЧВК Academi, Cubic и DynCorp, французские ЧВК Byblos, Chiron и Geos, а также британская Prevail Partners. В частности, ранее «Известия» писали о появлении на Украине участников латиноамериканских наркокартелей.

При этом наемники нередко действуют эффективнее, чем «коренные» бойцы ВСУ, которые уже понимают, что сражаются только за интересы США, заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. Более того, иностранцы в силу знания языка обычно привлекаются и к управлению западным вооружением.

— Наемники руководят сложной техникой — например, РСЗО HIMARS и системами ПВО Patriot, обслуживают самолеты. Украинцы не знают английского военно-технического языка, поэтому делать этого не могут, — рассказал Виктор Литовкин.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Впереди таких «солдат удачи» ждет несколько вариантов: гибель, суд в России или бегство с Украины. По сообщениям СК РФ, уже завершено расследование 59 дел о наемничестве и вынесено 27 приговоров, в том числе заочно. Для наемников Украина сама по себе не представляет никакой ценности, кроме возможности заработать, поэтому они там не остаются, пояснил эксперт.

Как и чем Украина пытается компенсировать потери

Масштабное привлечение наемников связано не только с необходимостью использования западных систем вооружения, но и с нехваткой личного состава ВСУ. На Украине продолжается жесткая мобилизационная кампания, сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки) массово задерживают мужчин на улицах и отправляют в действующую армию.

Однако солдаты с низким боевым духом либо сдаются в плен, либо массово дезертируют. Всего с начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тыс. дел о дезертирстве, сообщал в августе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Западные союзники Украины — прежде всего США в лице уходящей администрации Байдена — требуют от Киева снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы пополнить ряды армии. Украинские власти пока отказываются, опасаясь массового недовольства граждан. Поэтому ВСУ пытаются компенсировать потери с помощью иностранцев.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Помимо наемников, Киев активно прибегает к использованию запрещенных международными соглашениями вооружений. Большую роль в этом играют опять же западные страны, поставляющие их украинцам — речь, в частности, идет о противопехотных минах. Буквально месяц назад Штаты приняли решение о поставке мин, которые запрещены Оттавской конвенцией (Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин).

Известно, что еще с советских времен на балансе Украины находилось порядка 6 млн противопехотных мин типа «Лепесток» и около 1 млн других мин, которые она должна была уничтожить в соответствии с обязательствами по Оттавской конвенции, под международным наблюдением и на средства международных же доноров. Однако сделано этого не было, подчеркивает Юлия Жданова.

Российские войска обнаруживают на Украине мины немецкого, финского и французского производства. Такой тип вооружений опасен для мирного населения, особенно для детей и стариков. По мере освобождения территории инженерные войска, а также подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям ведут масштабную работу по разминированию.

В настоящий момент разминировано свыше 66 тыс. га и уничтожено порядка 1 млн взрывоопасных предметов. И это, заключила Юлия Жданова, также чрезвычайно важные цели по демилитаризации Украины, которые вписываются в общий интегральный проект специальной военной операции.