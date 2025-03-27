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Российский электрокар «Атом» получит версию для туризма

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Фото: «Мотор.ру»
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Российский электромобиль «Атом» получит особую туристическую версию. Об этом 27 марта сообщает «Мотор.ру», который опубликовал изображение перспективной новинки.

На изображении хетчбэк представлен с кроссоверным обвесом из некрашеного пластика по нижнему периметру кузова, новыми бамперами, накладками на двери, яркими акцентами в экстерьере, а также поперечинами для установки бокса на крыше.

Электромобиль «Атом» получит мотор мощностью 204 л. с. (294 Нм) и батарею емкостью 77 кВт·ч, которая обеспечит до 500 км запаса хода. В длину модель достигает 3995 мм. Серийное производство «Атома» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».

«Атомная» энергетика: каким будет новый российский электрокар
«Известия» протестировали прототип электромобиля «Атом»

Ранее, 28 января, компания «Кама» показала первые предсерийные прототипы электромобиля «Атом». Это полноценные автомобили с работающим функционалом, а их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии. Предсерийные образцы собраны силами команды проекта вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для физических испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.

20 декабря прошлого года сообщалось, что перед запуском серийного производства в 2025 году электромобиль «Атом» пройдет три раунда краш-тестов, в них используют 30 машин. Разработчики модели планируют получить результат, эквивалентный четырем звездам по рейтингу безопасности C-NCAP.

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