Российский электрокар «Атом» получит версию для туризма

Российский электромобиль «Атом» получит особую туристическую версию. Об этом 27 марта сообщает «Мотор.ру», который опубликовал изображение перспективной новинки.

На изображении хетчбэк представлен с кроссоверным обвесом из некрашеного пластика по нижнему периметру кузова, новыми бамперами, накладками на двери, яркими акцентами в экстерьере, а также поперечинами для установки бокса на крыше.

Электромобиль «Атом» получит мотор мощностью 204 л. с. (294 Нм) и батарею емкостью 77 кВт·ч, которая обеспечит до 500 км запаса хода. В длину модель достигает 3995 мм. Серийное производство «Атома» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».

Ранее, 28 января, компания «Кама» показала первые предсерийные прототипы электромобиля «Атом». Это полноценные автомобили с работающим функционалом, а их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии. Предсерийные образцы собраны силами команды проекта вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для физических испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.

20 декабря прошлого года сообщалось, что перед запуском серийного производства в 2025 году электромобиль «Атом» пройдет три раунда краш-тестов, в них используют 30 машин. Разработчики модели планируют получить результат, эквивалентный четырем звездам по рейтингу безопасности C-NCAP.