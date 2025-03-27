Батискаф с россиянами на борту потерпел крушение у берегов Хургады. Что известно

В Египте 27 марта потерпел крушение экскурсионный прогулочный батискаф «Синдбад» с российскими туристами на борту. Судно осуществляло подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа в курортном городе Хургада. В числе погибших, по предварительным данным, числятся не менее шести человек. «Известия» собрали всё, что известно о происшествии.

Что произошло в Египте

Авария произошла около 10:00 в Красном море на расстоянии 1 км от берега. Затонувший батискаф должен был погрузиться на глубину 25 м, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф.

Прогулочное судно «Синдбад» принадлежало одноименной гостинице. Как сообщили в генконсульстве РФ, помимо членов экипажа на борту находились 45 человек, включая детей. Туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус». Принимающая туркомпания — Biblio Globus Egypt Tours. Россияне проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach.

По предварительной информации, авария произошла из-за ошибки управления. Штурман не справился с управлением и налетел на риф, в результате произошла разгерметизация салона.

Одна из отдыхающих рассказала «Известиям», что вода начала поступать через люки практически сразу же после спуска. По ее словам, она отправилась на экскурсию с супругом, матерью и дочерью, но как только они начали спускаться, чтобы занять свои места, неожиданно полилась вода.

Еще одна участница погружения указала, что к судну подвозят на катере, затем запускают внутрь батискафа. При этом никакие средства защиты не выдаются.

В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что затонувший батискаф работает более 10 лет и является единственной субмариной в распоряжении фирмы.

В компании также уточнили, что подводные туры длятся около часа. Стоимость погружения для осмотра кораллового рифа на борту для взрослого составляет €70 (около 6,3 тыс. рублей), а на ребенка €35 (около 3,1 тыс. рублей).

Погибшие и пострадавшие

Изначально сообщалось о четырех погибших. Позднее появилась информация, что число жертв аварии составляет не менее шести. В генконсульстве подтвердили гибель пяти россиян, включая двух несовершеннолетних. Там же уточнили, что спасены 38 человек, 14 туристов госпитализированы.

Среди погибших супруги-медики из Татарстана. Они прибыли на отдых вместе с дочерьми. Девочки выжили и сейчас находятся в больнице. Связь с их родственниками держит минздрав Татарстана.

Как сообщает египетский портал Youm7, пострадавших доставили в ближайшую больницу в районе Аль-Каутар в Хургаде. Всем им оказывается необходимая помощь.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовы-Беловой, в тяжелом состоянии находится один ребенок.

Поисково-спасательная операция

После сообщения о бедствии на место прибыли работники оперативных служб, медики и дипломаты генконсульства.

Египетские власти направили для поисков большое количество спасательных катеров. Участие в поисково-спасательной операции также приняли находящиеся поблизости туристические катера.

Местная полиция проводит расследование крушения батискафа «Синдбад» в Красном море. Точные причины произошедшего устанавливаются.