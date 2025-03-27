Генконсульство РФ подтвердило гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
В результате крушения туристического батискафа у побережья Хургады в Египте погибли пятеро россиян. Об этом 27 марта сообщили в генконсульстве РФ в Хургаде.
«Число погибших увеличилось до пяти человек», — сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Уточняется, что среди них двое несовершеннолетних.
До этого в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.
О крушении батискафа стало известно 27 марта. На судне находились 45 граждан РФ. В компании Sharm Hurghada Excursions, организовавшей экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.