Реклама
Прямой эфир
Экономика
Объем рекламного рынка РФ в 2024 году превысил показатель 2025-го на 24%
Армия
Мишустин назвал заботу об участниках СВО одним из приоритетов правительства
Мир
Трамп пригрозил ЕС и Канаде более жесткими тарифами за сотрудничество против США
Мир
Посол анонсировал скорое строительство моста России и КНДР через реку Туманная
Мир
Захарова назвала убийства российских журналистов «припадком бешенства» Киева
Общество
Публицисту Стомахину заочно вынесли приговор за распространение фейков о ВС РФ
Мир
СМИ уличили Европу в попытках сорвать соглашение США и РФ по Черному морю
Общество
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех субъектах РФ
Авто
Производство легковых автомобилей в России увеличилось на 13%
Мир
Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении в Россию
Мир
После крушения батискафа у берегов Хургады спасены 38 россиян
Общество
Путин прибыл в Мурманск с рабочим визитом
Общество
Старовойт сообщил о начале строительства ВСМ Москва — Петербург в середине 2025 года
Мир
В Индии пройдет мотопробег к 80-летию победы в Великой Отечественной войне
Мир
Оверчук сообщил об отправке первого грузового поезда из РФ в Пакистан в апреле
Мир
Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над Гуцул
Общество
Суд в Москве арестовал экс-главу «Русагро» Басова до 25 мая

После крушения батискафа у берегов Хургады спасены 38 россиян

0
EN
Фото: Global Look Press/Andrey Nekrasov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

После крушения батискафа около побережья египетской Хургады спасены 38 россиян, судьба остальных пока остается неизвестной. Об этом 27 марта сообщило генконсульство РФ.

«Спасены 38 россиян», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

По данным генконсульства РФ, 14 человек госпитализировали, 24 были развезены по отелям. Судьба оставшихся пока не известна.

Голубая бездна: батискаф с россиянами на борту затонул в Хургаде
Прогулочное судно «Синдбад» потерпело крушение недалеко от берега, среди пассажиров есть погибшие

27 марта стало известно о крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургарды. На судне находились 45 граждан РФ. В результате происшествия погибли четыре туриста из России. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025