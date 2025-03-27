После крушения батискафа у берегов Хургады спасены 38 россиян

После крушения батискафа около побережья египетской Хургады спасены 38 россиян, судьба остальных пока остается неизвестной. Об этом 27 марта сообщило генконсульство РФ.

«Спасены 38 россиян», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

По данным генконсульства РФ, 14 человек госпитализировали, 24 были развезены по отелям. Судьба оставшихся пока не известна.

27 марта стало известно о крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургарды. На судне находились 45 граждан РФ. В результате происшествия погибли четыре туриста из России. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.