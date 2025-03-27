Потерпевший крушение в Египте батискаф находился в эксплуатации около 10 лет
Туристический батискаф «Синдбад», затонувший у берегов Хургады в Египте, эксплуатировался около 10 лет. Об этом 27 марта «Известиям» сообщили в компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию.
По словам сотрудника, предоставленный батискаф является единственной субмариной в распоряжении фирмы и работает уже порядка 10 лет.
В компании уточнили, что их туры длятся всего час. Стоимость погружения для осмотра кораллового рифа на борту составляет €70 (около 6,3 тыс. рублей) на взрослого человека и €35 (около 3,1 тыс. рублей) на ребенка.
Об аварии днем 27 марта сообщило генконсульство РФ в Хургаде. В дипмиссии заявили, что в результате инцидента погибли четыре российских туриста. Всего на борту помимо членов экипажа находились 45 человек, в том числе несовершеннолетние.