Четыре российских туриста погибли в результате инцидента с батискафом в Египте
Четыре российских туриста погибли в результате инцидента с батискафом у берегов Хургады. Об этом 27 марта сообщило генконсульство РФ в Хургаде.
«27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа», — указано в Telegram-канале генконсульства.
Уточняется, что помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они — российские граждане. Большинство находившихся на борту батискафа были спасены, после чего доставлены в гостиницы и больницы Хургады.
На данный момент выясняется судьба нескольких туристов. На пирсе гостиницы «Синдбад» находятся дипломаты генконсульства.
27 января четыре человека погибли и семеро пропали без вести в результате крушения судна в Чили. В момент происшествия на борту находилось около 32 пассажиров.