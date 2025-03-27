Голубая бездна: батискаф с россиянами на борту затонул в Хургаде

Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, а также экипаж, потерпел крушение около побережья египетской Хургады в четверг, 27 марта. На данный момент известно о шести погибших, трое из них опознаны. Остальные туристы доставлены в больницы и отели. Подробности ЧП — в материале «Известий».

Авария с батискафом «Синдбад» в Египте: что известно

По последним данным, шесть человек погибли при крушении прогулочного батискафа «Синдбад» в Египте около одноименной гостиницы. Еще пятеро остаются внутри батискафа, на глубине, сообщили «РИА Новости» в службе скорой помощи Египта.

Как сообщило генеральное консульство РФ в Хургаде, всего на борту было 45 россиян, включая несовершеннолетних, а также члены экипажа.

По данным Telegram-канала «112», трое погибших опознаны. Это Равиль и Кристина В., жившие в отеле Mirage Bay Resort, а также Евгения Н., жившая в отеле Mercure Hurghada.

Как рассказала «Известиям» выжившая туристка Елена Б., вода начала заливаться неожиданно после поворота. Внутри началась паника. Елене Б. иее мужу удалось выбраться на поверхность, они в порядке. А ее мама и дочь также спаслись, они в больнице на ИВЛ.

По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасена и доставлена в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений.

Фото: Getty Images/slobo

Авария произошла около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега, когда батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По данным арабской Al-Masry Al-Youm, лодка затонула. При этом издание утверждает, что четверо спасенных находятся в критическом состоянии.

Египетские власти направили большое количество спасательных катеров к месту затопления подводной лодки. В поисково-спасательных операциях также принимают участие туристические катера, находящиеся вблизи места аварии. Задействован 21 экипаж скорой помощи.

Фото: TASS/EPA/KHALED ELFIQI

В консульстве РФ уточнили, что все российские туристы были клиентами компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — Biblio Globus Egypt Tours). При этом генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил в разговоре с «РИА Новости», что гражданство погибших пока устанавливается.

Что известно о батискафе «Синдбад», затонувшем в Красном море

Согласно информации из открытых источников, «Синдбад» — единственная туристическая подводная лодка на Ближнем Востоке и в Африке. Она эксплуатировалась более 10 лет.

Как поснила «Известиям» участница одного из погружений на батискафе, группы к «Синдбаду» подвозят на катере, затем запускают внутрь батискафа, который погружается на глубину. При этом никакие средства защиты не выдаются.

Фото: Global Look Press/Sirko Hartmann

Она может погружаться на глубину до 25 м на 45 минут. Стоимость одного взрослого билета составляет $70 (около 6 тыс. рублей по текущему курсу), детского — $35. Общее время прогулки, включая отправление из Хургады и возвращение в порт, составляло, по разным данным, от одного до двух часов.

Отметим, что это уже второй инцидент в Красном море за последние полгода.

Ранее 16 человек пропали без вести после того, как туристическое судно перевернулось у берегов Египта. В ноябре 2024 года судно под названием «Морская история», на борту которого находилось более 40 человек, затонуло недалеко от египетского курорта Марса-Алам. В результате трагедии четыре человека погибли, семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.