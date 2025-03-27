СМИ сообщили о гибели шестерых человек при крушении батискафа в Хургаде
У берегов египетской Хургады затонула туристическая подводная лодка, на борту которой находилось около 45 человек. По предварительным данным, погибли шесть человек, сообщает 27 марта местный портал Youm7.
Как указало египетское СМИ, среди погибших и получивших ранения — представители разных государств.
«Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу в районе Аль-Каутар в Хургаде», — указывает СМИ.
На месте находятся работники оперативных служб и медики, а также представители компетентных органов.
В этот же день генконсульство РФ в Хургаде сообщило, что четыре российских туриста погибли в результате инцидента с батискафом «Синдбад» у берегов Хургады. Уточнялось, что помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они — российские граждане. Большинство находившихся на борту батискафа были спасены, после их доставили в гостиницы и больницы Хургады.