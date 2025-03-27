Россиянка рассказала о моменте крушения батискафа с туристами в Египте

В затонувший у берегов Хургады батискаф «Синдбад» вода начала поступать через люки практически сразу после спуска людей на судно. Об этом 27 марта рассказала в беседе с «Известиями» туристка Екатерина.

Девушка уточнила, что отправилась на экскурсию с супругом, матерью и дочерью.

«Когда начали спускаться внутрь, чтобы занять места, то неожиданно полилась вода. Там было два люка открытых, полилась вода, будто субмарина сорвалась, на чем держалась. Кому-то удалось выплыть, кому-то не удалось», — вспомнила она.

На помощь участникам экскурсии подошли катера, которые находились неподалеку в акватории.

«Вот забрали дочку и мою маму. А нас, кто более-менее смог выбраться, на лодке отвезли уже отдельно», — добавила Екатерина.

Туристка отметила, что после произошедшего ее мать и дочь находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь, как пояснила «Известиям» участница одного из подобных погружений, группы к «Синдбаду» подвозят на катере, затем запускают внутрь батискафа, который погружается на глубину. При этом никакие средства защиты не выдаются, указала она.

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно ранее в этот день. На судне находились 45 граждан РФ. В результате происшествия погибли пять туристов из России, среди них двое несовершеннолетних. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

До этого в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.