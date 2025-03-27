Супруги из Татарстана погибли при крушении батискафа в Хургаде
Супруги-медики из Татарстана погибли в результате крушения батискафа, которое произошло в Хургарде. Их дочерям удалось выжить. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.
«В результате аварии погибли супруги из Уруссу», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Двух дочерей погибших госпитализировали. С их родственниками связь держит минздрав Татарстана.
О крушении батискафа с гражданами РФ на борту у берегов Хургады стало известно ранее в этот день. На судне находились 45 россиян. В результате происшествия погибли пять россиян, среди них двое несовершеннолетних. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, рассказали «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.
До этого в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.
В беседе с «Известиями» туристка Екатерина рассказала о подробностях происшествия. По ее словам, вода начала поступать на батискаф «Синдбад» почти сразу после спуска людей на судно.