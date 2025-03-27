Львова-Белова сообщила о тяжелом состоянии одного из пострадавших в Хургаде детей

Один ребенок, пострадавший при крушении батискафа «Синдбад» в Хургаде, находится в тяжелом состоянии. Об этом 27 марта сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В тяжелом состоянии находится один ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Молимся о выздоровлении», — написала она в своем Telegram-канале.

По данным генконсульства России в Хургаде, при крушении прогулочного батискафа погибли двое детей, добавила Львова-Белова.

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно ранее в этот день. На судне находились 45 граждан РФ. В результате происшествия погибли шесть туристов из России. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

В генконсульстве РФ сообщали о спасении 38 россиян. В свою очередь, туристка Екатерина рассказала в беседе с «Известиями», что в затонувший батискаф вода начала поступать через люки практически сразу после спуска людей на судно. Она отметила, что после произошедшего ее мать и дочь находятся в тяжелом состоянии.