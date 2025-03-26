СК возбудил уголовное дело после госпитализации подростков в Ставрополе
Следственный Комитет (СК) России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту отравления детей из Воронежа, приехавших на футбольный турнир. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба СК по региону.
«В Ставропольском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз.
Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.
О госпитализации подростков в инфекционную больницу Ставрополя стало известно ранее в этот день. Они прибыли на детский футбольный турнир в Ставрополь, посвященный памяти Владислава Духина. Согласно данным минздрава, состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Они госпитализированы для дальнейшего лечения и обследования.