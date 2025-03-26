Восемь подростков госпитализировали в инфекционную больницу Ставрополя
В инфекционную больницу Ставрополя были госпитализированы восемь подростков из Воронежского футбольного клуба. Об этом 26 марта сообщил минздрав региона.
По информации ведомства, подростки прибыли на детский футбольный турнир в Ставрополь, посвященный памяти Владислава Духина.
«Сейчас состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Они госпитализированы для дальнейшего лечения и обследования», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным минздрава, юноши находятся под наблюдением медицинского персонала.
Кроме того, специалисты провели осмотр остальных участников турнира, но у них не было выявлено признаков заболевания.
28 февраля в Хабаровске 25 учащихся школы № 68 обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело. В ходе проверки было установлено, что организация питания в учебном заведении осуществляется на основании муниципального контракта с АО «Комбинат питания», который не соблюдал санитарно-эпидемиологические нормы.