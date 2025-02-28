В одной из школ Хабаровска отравились 25 детей
В Хабаровске 25 учащихся школы № 68 обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело. Об этом 28 февраля сообщила прокуратура региона.
«С 17 по 23 февраля 2025 года за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы № 68 в городе Хабаровске с симптомами кишечной инфекции. Госпитализация детям не потребовалась», — указано в Telegram-канале ведомства.
В ходе проверки было установлено, что организация питания в учебном заведении осуществляется на основании муниципального контракта с АО «Комбинат питания», который не соблюдал санитарно-эпидемиологические нормы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований»).
На данный момент в школе проведены дезинфекционные мероприятия, включая обработку пищеблока. Образовательный процесс возобновлен, заключили в прокуратуре.
12 февраля следственное управление Следственного комитета РФ по Каматскому краю сообщило об организации проверки школы, в которой после завтрака отравились несколько детей. По предварительным данным, ученики образовательного учреждения ели котлеты, после чего несколько из них почувствовали боли в животе.