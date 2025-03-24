Будапешт не поддержит вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до тех пор, пока Киев не озаботится соблюдением прав венгерского меньшинства в своей стране. Об этом 24 марта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Мако Бочоришвили.

«До тех пор, пока права венгерской национальной общины не будут возвращены на тот уровень, который был в 2015 году, никакого прогресса на пути интеграции Украины в Евросоюз невозможно представить», — сказал он на мероприятии, трансляция которого велась на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).

Министр отметил, что за 10 лет ЕС и Украина так ничего и не сделали для закарпатских венгров, несмотря на постоянные разговоры об уважении к меньшинствам.

При этом, по мнению Сийярто, попытка «протолкнуть» Украину в объединение в ЕС без учета мнения всех стран-участниц обернется разрушением экономики и безопасности всей Европы. В частности, как подчеркнул министр, членство Украины значительно навредит сельскому хозяйству и социальной системе еврозоны.

Помимо этого, Сийярто сообщил, что намерен на этой неделе встретиться с членами правительства России для обсуждения результатов российско-американского диалога по украинской проблематике.

Ранее, 21 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное вступление Украины в Евросоюз приведет к экономическому краху сообщества. Он подчеркнул, что процесс вступления будет связан с большими расходами на поддержку Украины и сейчас у ЕС нет таких средств.

10 марта Сийярто сообщил, что венгерское правительство всё еще считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.